Juan Delgado (CD Ibiza) arriba al Sabadell amb l’aval de 17 gols a Segona RFEF

El dia que s’ha confirmat l’adeu del pitxitxi arlequinat de la passada temporada, Jacobo González -ha rescindit el seu contracte per acceptar l’oferta de l’Andorra a la Lliga SmartBank-, la direcció esportiva del Centre d’Esports ha contraatacat amb el fitxatge de Juan Delgado, procedent del CD Ibiza, i segon màxim golejador del grup III de la Segona RFEF de la lliga anterior amb 17 dianes, només superat pel davanter del Tarazona, Christian Dieste (18).

De fet, és el millor registre de Juan Delgado en la seva trajectòria futbolística que va començar a les categories inferiors del València. Va ser internacional en les categories sub-16 i sub-17. Després de fer el salt al València Mestalla, va marxar a un altre filial, el Celta B, amb només 19 anys. Sense moure’s dels filials, l’At. Llevant s’ha convertit en el seu equip d’adopció. Va arribar-hi la temporada 2015/16 i va signar quatre temporades, amb un parèntesi de sis mesos a l’Hèrcules com a cedit en la 16/17. Fins i tot va continuar en la 17/18 a Tercera Divisió.

Ja sap el que és jugar de rival a la Nova Creu Alta. Ho va fer en la temporada 18/19 en un Sabadell-At. Llevant (2-1). També a la Ciutat Esportiva del club granota, on va ser un malson en la derrota (3-1) que va deixar molt tocat al tècnic arlequinat Kiko Ramírez aquella mateixa temporada tot i no fer cap gol. En la 19/20, Juan Delgado va voler deixar el món dels filials per fer un pas endavant i va acceptar el repte del Barakaldo, també a Segona B, amb el qual va anotar 5 gols.

Trobar-se amb el tècnic Raúl Garrido seria un fet important. Això va passar la temporada 20/21 a les files de la UE Olot, on va ser peça rellevant fent 6 gols. Garrido el va convèncer per anar junts al CD Ibiza i allà ha explotat com a golejador amb 17 gols. Juan Delgado va néixer fa 27 anys a Elda (Alacant) i és un davanter molt versàtil, capaç de moure’s per les bandes encara que el seu hàbitat natural és l’àrea.

Miki Lladó i Agustín Fernández

La plantilla 22/23 va agafant cos. El següent fitxatge a oficialitzar-se podria ser el de Joan López, Joanet, un migcampista del Lleida Esportiu que ja s’ha acomiadat de l’afició de la Terra Ferma. Ja podria estar en el grup de jugadors que el dilluns iniciaran la pretemporada a les ordres de Gabri Garcia, qui tindrà, a falta de la confirmació oficial, de segon a Miki Lladó, extècnic del juvenil arlequinat i exresponsable de l’Àrea Internacional que actualment treballava en una acadèmia futbolística als Estats Units. El cos tècnic el completaran David Ramos (preparador físic) i Jordi Cumelles (entrenador de porters). Agustín Fernàndez és l’únic que continua del cos mèdic i amb una dedicació més limitada.

Dubtes

Queden encara incògnites per resoldre, com la continuïtat d’Aleix Coch. Les negociacions avancen a bon ritme i el central podria donar el ‘sí’ a les pròximes hores. En principi, es mantindria el tàndem amb Guillem Molina -el club que el vulgui hauria de pagar una clàusula com en el cas de Sergi Altimira-. Els casos més difícils d’encaixar són els de Ramon Folch i César Morgado. Continuen les converses amb l’objectiu d’arribar a un acord de rescissió. Tampoc es descartaria la continuïtat del central si acceptar abaixar-se la fitxa i posar-se així en el mercat després de la seva greu lesió.