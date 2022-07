Informes jurídics descarten anul·lar el contracte de neteja amb Smatsa per l’alt cost que comportaria

Els informes jurídics de l’Ajuntament desaconsellen que el consistori busqui anul·lar el contracte de neteja viària i recollida de residus d’Smatsa. El ple va aprovar el passat mes de febrer valorar aquesta possibilitat amb el suport de tots els grups municipals. Bàsicament, els informes descarten aquesta opció perquè el cost seria molt elevat -s’hauria d’indemnitzar l’empresa amb una quantitat d’entre 6 i 13 milions d’euros– i no tindria sentit pel poc temps de vigència que li quedaria al contracte un cop s’extingís.

Ara la revisió d’ofici torna al ple d’aquest divendres, 22 de juliol, i se sotmetrà a votació descartar seguir amb aquest procediment. Si no hi ha cap imprevist, podrà tirar endavant almenys amb el suport del Govern. Els informes que han elaborat un jurista i el bufet d’advocats Faura Casas descarten declarar nul el contracte perquè ja han transcorregut gairebé 10 anys -dues terceres parts de l’acord- i perquè no s’aconseguiria un efecte pràctic.

En aquest sentit, els informes indiquen que la declaració de nul·litat del contracte “no comportaria el restabliment automàtic i immediat de la legalitat vulnerada”. Perquè això “només s’aconseguiria mitjançant una nova licitació”, la qual cosa requeriria dos o tres anys i ja només en quedarien entre dos i quatre més per a la seva finalització. I, alhora, mentre no s’adjudica de nou la concessió, Smatsa seguiria prestant el servei. Per aquests motius, com els informes que té sobre la taula l’Ajuntament conclouen que “no es dedueix quin pugui ser el benefici per als interessos generals de la declaració de nul·litat”. Els informes emparen la decisió de no tirar endavant aquest procediment en l’article 110 de llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP), pel temps transcorregut i perquè declarar la nul·litat no suposa aconseguir cap finalitat d’interès públic.

El principal contracte de l’Ajuntament

Amb el govern quadripartit al capdavant, el consistori va començar a revisar aquest contracte, el de major import de l’Ajuntament, vigent durant 15 anys des del 2012 i fins al 2027 i amb un valor de 257 milions d’euros en total a raó d’uns 17 milions d’euros anuals. L’anterior executiu va engegar el procés en considerar que la forma en què es va concebre l’acord és irregular i forma part d’una de les peces judicialitzades del cas Mercuri. Tant la Crida com ERC n’han demanat la revisió i la nul·litat reiteradament, mentre que la resta de formacions esperen que es resolgui el procés judicial.