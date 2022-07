Delgado i Dieste: pólvora per a l’atac arlequinat

La direcció esportiva, encapçalada per Gerard Escoda i Jaume Milà treballa a contrarellotge per tenir el nombre més gran d’efectius per iniciar la pretemporada, aquest pròxim dilluns 25 a Sant Oleguer, sota les ordres de Gabri Garcia i de Miki Lladó, qui arribarà aquest diumenge dels Estats Units.

És per aquest motiu que, aquest divendres, el Centre d’Esports Sabadell ha fet oficial l’arribada del davanter centre provinent de l’SD Tarazona, Christian Dieste, qui la temporada passada es va convertir en el màxim golejador del grup 3 amb divuit dianes. Amb la incorporació del jugador de vint-i-sis anys, el setè fitxatge de la temporada, l’equip de Gabri Garcia comptarà amb els dos màxims realitzadors del grup 3 –Delgado i Dieste– de la Segona RFEF, autors d’un total de 35 gols.

Tot i l’arribada d’aquestes dues peces que han d’aportar pólvora a l’atac arlequinat, des de la direcció esportiva s’està treballant per poder acabar d’oferir més alternatives a Gabri Garcia, i la intenció és tancar en els pròxims dies les incorporacions de Max Svensson i de l’exarlequinat Edgar Hernández. Quatre ‘9’ de perfils diferents per mirar de tenir ben cobertes unes posicions que la temporada passada van ser, durant la primera volta, el taló d’Aquil·les de l’equip. Ara, l’objectiu serà evitar que es repeteixin situacions com les de Gabarre o Kaxe.

Revisió mèdica sense Folch

D’altra banda, i pel que fa a la situació esportiva dels jugadors de la primera plantilla, aquest divendres, Sergi Altimira, Guillem Molina, César Morgado, Álex Gualda, Sergio Montero i Sergi Puig han estat els primers a passar per l’Hospital Universitari General de Catalunya.

Entre els integrants, però, hi faltava Ramon Folch, amb contracte en vigor fins ahir divendres, qui ja no es va reincorporar amb els seus companys. Folch, qui havia de ser el timó de l’equip d’Antonio Hidalgo la temporada passada, i un dels jugadors més ben pagats de la plantilla –més de 175.000 euros anuals– va ser acomiadat pel Centre d’Esports Sabadell, un cop el jugador va rebutjar diverses propostes per liquidar el vincle contractual. El cas, però, podria acabar als jutjats.