El nou CAP Can Llong, previst per al novembre

Nova data d’obertura. Després d’un llarg procés i diversos endarreriments, el CAP Can Llong entrarà en funcionament el mes de novembre del 2022, segons les previsions del Departament de Salut. La seva posada en marxa serà més tard del que s’havia previst en la darrera projecció per culpa d’alguns retards en el subministrament de materials. Actualment, el projecte està pendent de la recepció final de l’obra i posteriorment caldrà fer l’equipament de l’edifici abans que estigui totalment operatiu.

Malgrat que les obres no hagin avançat segons els terminis previstos, no hi ha hagut canvis respecte al projecte presentat inicialment. Així, es mantenen els mateixos espais i serveis que s’han anat detallant al llarg d’aquest procés, que es va iniciar el 2017 amb l’acord entre l’anterior govern quadripartit i Salut perquè la Generalitat construís l’equipament a canvi de 4 milions d’euros municipals per ampliar les Urgències del Taulí.

L’equipament sanitari es construeix per donar resposta a l’increment de població de l’Àrea Bàsica de Salut Sabadell 4B (Can Rull), oferint servei als veïns i veïnes de Can Llong i Castellarnau. Els barris als quals dona cobertura sumen al voltant de 12.000 ciutadans, segons les últimes dades de l’Ajuntament. Així doncs, aquesta àrea disposarà de dos espais per atendre la seva població: el CAP Can Rull i el nou CAP Can Llong, que internament dependrà del primer.

El nou centre de primària, ubicat a la ronda d’Europa, 522, serà un complement del de Can Rull i serà gestionat pel Taulí. En aquests moments, s’està definint el nombre de treballadors que hi haurà i com es coordinaran els dos equipaments. Segons apunten fonts consultades, per aquest motiu no hi haurà tots els serveis, com el de pediatria, que a la zona nord continuarà concentrada al CAP Concòrdia, tot i la pressió veïnal perquè estigui present en cada centre.

L’associació de veïns de Can Llong i Castellarnau van exposar l’any passat els seus dubtes respecte a la infraestructura, assegurant que el centre és massa modest per donar cobertura a tots els veïns de la zona. En aquest sentit, van reclamar que es tingués en compte en un futur la seva ampliació.

A l’edifici hi haurà una sola planta de 1.685 metres quadrats amb quatre consultoris de medicina familiar, quatre d’infermeria, zona d’extraccions, un espai d’urgències, despatxos i àrees polivalents.

Treballs arqueològics el 2020

Una de les causes de l’endarreriment de l’obra van ser les tasques arqueològiques a la zona, que no van donar resultats. Els treballs en el subsol van començar el mes de juliol del 2020 i són una pràctica habitual en les obres de la ciutat en zones d’especial interès.