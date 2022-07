César de Vicente (Mango): “El futur de la moda va més enllà de la ‘slow’ i la ‘fast fashion’”

La pandèmia va suposar un fort entrebanc per Mango. L’empresa multinacional dedicada a la indústria tèxtil, amb seu a Palau Solità i Plegamans, va tenir 207 milions d’euros de pèrdues el 2020. Tanmateix, la companyia, que està present en 110 països, va recuperar el 2021 bona part de les vendes d’abans de la pandèmia i va registrar un benefici net de 67 milions d’euros. Aquest 2022 Mango continua amb aquesta línia ascendent.

El director global de retail de la firma vallesana, César de Vicente, explica que Mango es troba en un procés de transformació. L’empresa pretén esdevenir un referent en el sector pel que fa a la sostenibilitat de les seves peces i continuar obrint botigues arreu del món.

La pandèmia va suposar un cop dur per Mango. Què vau fer per sortir-vos-en?

​​Lògicament, la pandèmia va marcar un punt important en la història de Mango, ja que vam haver de tancar el 96% de les nostres botigues físiques i aplicar ERTOs a bona part dels nostres treballadors. Això sí, ens va enxampar, per sort, amb els deures fets. El servei de venda en línia ja el teníem implementat i ben posicionat en el mercat. Calculem que abans de la Covid el 26% de les nostres vendes eren a través del canal digital, mentre que ara el percentatge és d’un 42%. A més, amb l’arribada de la pandèmia vam decidir per apostar per nous projectes, com ara una línia per a la llar i una altra per adolescents, així com vam crear showrooms digitals. La creativitat es troba en el cor de Mango i la Covid no ha fet més que potenciar-la.

El 2021 ja vau obtenir beneficis i aquest primer trimestre de 2022 heu augmentat la facturació gairebé un 25%. Sembla que el vostre pla d’acció per superar els efectes de la pandèmia funciona.

Sí, així és. L’etapa de reinvenció ens ha permès recuperar els nivells de vendes previs a la pandèmia. La gent ha tornat a les nostres botigues físiques i les vendes on-line continuen creixent. A més, la campanya d’estiu està funcionant molt bé, gràcies a l’aposta que hem fet de donar més color a les nostres peces de roba.

Quina és la presència actual de Mango a tot el món?

Estem en 110 països i a finals d’any tindrem unes 2.500 botigues repartides entre ells. Sens dubte, som una de les empreses de retail més importants de tot el món.

Què ha fet Mango per a competir amb les grans marques que fabriquen la seva roba a Àsia? En què us diferencieu?

Més que dir en allò que ens diferenciem, prefereixo explicar allò amb què nosaltres som forts. D’entrada, a Mango sempre posem la creativitat al centre de tot. Jo diria que som capaços d’avançar-nos les noves tendències de moda que hi ha al món. De fet, a l’any tenim dues grans col·leccions, però fem actualitzacions cada dues setmanes, perquè les tendències canviem molt de pressa. Dit això, Mango també compta amb un ecosistema de distribució molt eficaç, gràcies sobretot a les deu plataformes satèl·lit que tenim arreu del món. Disposem de botigues físiques pròpies, franquícies que treballen per nosaltres, botigues temporals, botigues en línia, entre altres. Som molt accessibles als nostres clients, gràcies també al nostre model tecnològic innovador.

Cada vegada aposteu més per la slow fashion. Es tracta del futur del sector de la moda?

En realitat, el futur de la moda va més enllà de la slow i la fast fashion. El més important és oferir al client un producte diferencial i que sigui de qualitat. A banda, també és imprescindible que les peces de roba siguin sostenibles.

Ara que treus el tema, la sostenibilitat és un aspecte bàsic per a Mango?

És segurament el més important per a la companyia. Som conscients que la indústria tèxtil genera un impacte en el medi ambient i, per tant, volem reduir-lo al màxim. Tenim diferents projectes basats en la sostenibilitat en marxa. D’entrada, a finals d’any el 100% de la roba de Mango serà de la col·lecció Comitted, en què totes les seves peces seran sostenibles i respectuoses amb el medi ambient. Així mateix, cal el 2030 pretenem reduir el 80% de les nostres emissions totals de CO2 al món.

Un altre tema rellevant en el context actual és la inflació. De quina manera ha afectat en el dia a dia de l’empresa?

Evidentment, ha tingut i continua tenint un impacte molt gran en les nostres despeses. Els preus de les matèries primeres i del transport. A més, també han pujat els costos de personal, ja que Mango vol que els seus treballadors tinguin una retribució adient. Tot i aquest increment de costos, Mango no ha apujat ni apujarà els preus de les seves peces de roba de manera lineal a la inflació. En cas que hi hagi pujada de preus serà en funció de la qualitat que tingui la roba de les noves col·leccions.

Quants treballadors té ara Mango?

Ara mateix som uns 13.000 empleats a tot el món. A la seu de l’empresa, a Palau Solità i Plegamans, tenim uns 2.000 treballadors.

La companyia continua arrelada a Catalunya? Mantindreu la vostra seu a Palau Solità i Plegamans?

I tant. Som una empresa molt arrelada a Catalunya i estem orgullosos de tenir la seu al Vallès Occidental. De fet, també tenim botigues a Sabadell i a Sant Cugat, on ara n’obrirem de noves. A més, hem ampliat el nostre centre logístic de Lliçà d’Amunt, que entrarà en funcionament el 2023, i un altre dels grans projectes és la construcció de la nova seu corporativa, el Campus Mango, a Palau. En definitiva, ens agrada dir que som d’aquí i ho venem allà on anem. Sempre serem una empresa que mantindrà els seus orígens amb orgull.

Quines són les vostres expectatives de futur? Mango pretén mantenir la seva presència internacional?

La nostra intenció és continuar amb la transformació de Mango des de l’àmbit producte, com tecnològic i logístic. De fet, estem treballant en un pla a tres anys, el qual esperem tenir-lo enllestit abans que acabi el 2022. Dit això, a Mango no només volem mantenir la nostra presència internacional, sinó que la volem incrementar. Hi ha moltes zones del món que tenen molt potencial. Per exemple, els Estats Units, on hem accelerat la nostra expansió i on esperem tenir més de 40 botigues el 2025; i l’Índia, on tenim un soci local i on també obrirem noves botigues físiques. A Europa també tenim un pla ambiciós a França, Itàlia, Regne Unit i Espanya. D’altra banda, aviat engegarem una renovació important de la imatge de les nostres botigues. En conclusió, Mango es troba en una situació de ple creixement.