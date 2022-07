L’ajuntament investiga un policia municipal per una pressumpta agressió

Un policia municipal de Sabadell ha estat acusat de causar lesions a una menor durant la detenció d’aquesta. Els fets es remunten al passat dilluns 18 de juliol. Segons la jove es trobava emprovant-se roba a una botiga de la Rambla, en marxar l’encarregat va trucar a la policia perquè creia que li havien robat. Un cop arribada la patrulla la van identificar i seria en aquest moment quan es va produir la detenció amb accions desproporcionades per part dels agents.

Opinió policial

Des de fonts policials el seu sindicat ha expressat una altra versió. Segons ells les joves haurien reconegut els fets, però en el moment de ser identificades van donar dades falses. Davant els fets, i en ser menors, els agents van procedir a la seva detenció. Seria en aquest moment quan les joves es van resistir.

La família de la noia ha decidit denunciar als agents per lesions i l’ajuntament s’ha compromès a investigar-ho. Des del sindicat policial reclamen més mesures per evitar casos així. Com a proposta plantegen l’ús de videocàmeres, com ja fan altres cossos policials. “Hi ha prou tecnologia com gestionar i controlar millor aquestes actuacions, a vegades sembla que encara funcionem com als 90 o 2000”, han assegurat al Diari.