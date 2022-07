El CE Sabadell de Gabri Garcia ja camina

L’espera es va fer llarga, però, finalment, aquest dilluns el Centre d’Esports Sabadell, de Gabri Garcia, va començar a caminar. Puntualment, a les 10 del matí, una vintena llarga de jugadors, dotze dels quals de la primera plantilla –la resta, del filial i el juvenil–, entre els quals, set dels vuit fitxatges –Dieste s’ha incorporat a l’entrenament de la tarda a l’Olímpia– van posar-se a les ordres del tècnic de Sallent a l’estadi Josep Molins.

Primera presa de contacte entre jugadors i cos tècnic en una primera setmana d’aclimatació amb tres jornades de doble sessió, i amb una meta clara: arribar en un estat òptim davant l’Amorebieta, el cap de setmana del 27 i 28 d’agost, a la Nova Creu Alta.

L’entrenament, seguit de ben a prop pel director esportiu Gerard Escoda, va comptar amb exercicis físics i de possessió, donant les primeres pistes de quin Sabadell vol Gabri Garcia i la seva nova mà dreta, Miki Lladó, qui ahir va ser presentat com a segon entrenador, un cop arribat dels Estats Units: “Prendre la decisió de tornar a casa em va costar un segon. El Sabadell és un gran club, no només a Catalunya sinó a l’Estat. Tenir l’oportunitat d’entrar al primer equip, com a segon entrenador, és un pas necessari per a qualsevol persona que vulgui estar vinculat al futbol”, va explicar, un cop finalitzada la sessió.

Un entrenament d’una hora i mitja, suficient per comprovar que la continuïtat de Sergi Altimira i Guillem Molina són cabdals per al futur del Sabadell si es vol ser ambiciós de cara a la pròxima temporada.

“Volem dominar i divertir”

L’aposta decidida per jugadors joves de “proximitat”, també vindrà acompanyada per una aposta clara de joc, segons es va encarregar de confirmar Lladó: “Com ha dit el míster a la presentació amb els jugadors, serà un equip atrevit, sense complexos. Hi haurà moments que no podràs implementar tot allò que vols, però tindrem bon tracte de la pilota, entendre els espais, dominar i divertir, que això al final és un joc”. Paral·lelament a l’activitat diària del primer equip, el club va fer oficial, ahir dilluns, nou amistós per al pròxim 17 d’agost davant el Badalona Futur a l’estadi Josep Molins. Amb aquest nou banc de proves, l’equip de Gabri Garcia disputarà un total de cinc amistosos, inclòs el de presentació davant l’afició.