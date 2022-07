Els tècnics d’integració social (TIS) que van ser contractats per la pandèmia podran exercir el seu paper a les aules com a mínim durant tres anys més. La continuïtat de la figura d’aquests professionals era molt incerta, ja que, a efectes de contracta, la seva tasca havia de finalitzar el 31 d’agost del 2022.

Els cinc sindicats d’educació representats al Comitè Intercentres van sol·licitar una reunió amb el Departament d’Educació per remarcar que les figures que es van contractar com a “reforç covid” continuen sent clau i insubstituïbles a les aules d’escoles i instituts. De la reunió se n’extreu que, finalment, s’oferirà un nou contracte temporal de tres anys a 340 tècnics d’integració social i 98 tècnics especialistes en educació infantil. Ara bé, en un comunicat, sindicats asseguren que “continuaran treballant” perquè aquests perfils acabin sent estructurals als centres, i no temporals.

“No sabem si treballarem al mateix centre”

La sabadellenca Priscila Espejo n’era una de les afectades. Ella havia estat contractada per a treballar a l’Escola Font Rosella, a la Concòrdia, com a TIS en el marc de la pandèmia; però ara, amb l’estabilització del virus, veia perillar el seu futur laboral. Admet que aquesta notícia és reconfortant, però que els integradors “no sabem si podrem continuar treballant en el mateix centre, o haurem de començar en un de nou”. “Fins a final d’agost no sabrem a quina escola anirem”, indica, a més reivindica que els integradors socials haurien d’entrar dins la mateixa línia temporal que la resta de professors, que a mitjans de juny ja tenen totes les places adjudicades.

De fet, una de les preocupacions de la comunitat d’integradors era “deixar a mitges la feina que havíem començat”, un fet que els continua preocupant, ja que malgrat que hi ha una pròrroga, ningú no garanteix als TIS poder treballar a la mateixa escola.

Algunes places són estructurals

De fet, a banda del programa per prorrogar els serveis de 340 tècnics d’integració social, el curs 2022-2021 preveu obrir 17 places per a TIS que seran estructurals, és a dir, vacants sense data de finalització. Espejo subratlla que “tampoc sabrem si tenim una placa del programa o una vacant fins a finals d’agost”.