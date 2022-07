Estudiar medicina és, any rere any, el somni de molts joves catalans que es troben a les portes d’emprendre l’aventura universitària. Les xifres parlen soles: en els últims anys sempre s’ha posicionat com la carrera més demandada pels estudiants que han acabat la selectivitat. Enguany la dinàmica s’ha mantingut un any més. La Universitat Autònoma de Barcelona ha registrat en total 1.063 joves que van sol·licitar com a primera opció estudiar Medicina a Bellaterra. La part fosca de la notícia és que el centre només ofereix 350 places: més de 700 inscrits no podran complir aquest any el seu somni de ser doctors, almenys a la UAB, on la nota mínima requerida d’aquest any ha estat d’un 12,895 sobre 14.

La quarta a Catalunya

Fer medicina a la UAB és una sortida universitària atractiva, però aquest any no ha pujat al podi català. Medicina a la UB, Psicologia a la UB i Administració i Direcció d’Empreses, també a la UB, han estat els graus que aquest any 2022 han rebut més sol·licituds. Medicina a la UAB l’any passat va posicionar-se segona. Ara ha caigut dues posicions, i ha passat de rebre 1.217 sol·licituds d’inscripció, a rebre’n 1063.

Per ordre de preferència, Psicologia és la segona carrera més desitjada a la Universitat Autònoma, que enguany també ha experimentat una baixada de sol·licituds: de ser la 6a a Catalunya, a ser la 9a, de 750 sol·licitants a 703.

Aquesta subtil caiguda dels números es deuria, principalment, a un canvi del paradigma de les universitats més atractives. Mentre la UAB ha perdut inscrits en les carreres més demandades (Medicina i Psicologia), la UB n’ha registrat més que l’any passat precisament en les mateixes carreres. Per tant, podríem concloure que la dinàmica pel que fa als estudis segueix sent gairebé idèntica, però que la tria de la universitat on cursar-los és variable any rere any.

Més places

També en segona posició, per sota de la UB, la UAB és la universitat que més places posa a disposició dels estudiants: 10.670, 150 més que l’any 2021. El creixement progressiu dels alumnes que fan la selectivitat, l’augment de places a les universitats i sol·licituds a les preinscripcions universitàries deixen entreveure que, a poc a poc, hi ha un interès cada vegada major per accedir als estudis de grau per part dels joves catalans.