Delgado, Keita i Vidal: ambició i il·lusió per defensar l’arlequinada

El concessionari Cupra Sarsa, del grup Moventia, ha estat l’escenari per presentar en societat tres dels fitxatges per a la nova temporada del Centre d’Esports Sabadell. Amb la presència del gerent del concessionari sabadellenc, Jordi Domènech; el director general del club arlequinat, Bruno Batlle i el director esportiu Gerard Escoda, els Juan Delgado, Victor Vidal i Moha Keita han coincidit en coincidir que arribar al Centre d’Esports Sabadell és una “oportunitat” i un “repte” que volen afrontar amb la “màxima ambició”.

Keita, un dels joves jugadors de l’equip, que arriba provinent del Lleida Esportiu de la mà del tàndem Escoda-Garcia, destaca la seva capacitat de desequilibri i l’u contra u. Ràpid i traçut, espera continuar creixent a la Nova Creu Alta i ha reconegut que “l’adaptació amb els companys és molt bona. He vingut per ajudar a l’equip, en forma d’assistències”.

Per la seva part, Víctor Vidal, amb qui s’espera una ferotge competència amb Sergi Puig per ocupar la porteria arlequinada, ha explicat que la decisió de venir a Sabadell ve condicionada als seus estudis de medicina: “Aquest faré sisè de medicina, el darrer any, i enguany estaré nou mesos de pràctiques. Volia venir a Barcelona o a l’Àrea Metropolitana per poder compaginar aquestes dues facetes”. Així mateix, el porter, que compta amb experiència a la Primera Federació, no renuncia a la titularitat i ha avisat que “estem com vosaltres. La decisió dependrà del dia a dia i del partit en funció. Vinc a aportar el meu granet de sorra de la manera que sigui”.

Finalment, Juan Delgado, el segon màxim golejador del grup III de la Segona RFEF durant la temporada passada, ha assegurat que vestir la samarreta arlequinada no és pressió sinó un repte. El davanter alacantí vol continuar creixent i aprofitar el bon moment de forma per aconseguir els reptes marcats: “Tenim il·lusió i molta ambició. Ho veig com un repte i espero que tots anem plegats”.