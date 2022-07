El Servei Català de Trànsit preveu que 475.000 vehicles surtin de l’àrea de Barcelona aquest cap de setmana, darrer de juliol i que coincideix amb l’inici de les vacances de molta gent. Per això, ha demanat extremar les precaucions a la carretera per evitar accidents amb aquesta mobilitat alta, similar a la dels caps de setmana estiuencs. La previsió de sortida de vehicles és un 2% superior a la del 2019. Trànsit establirà mesures especials de circulació, ordenació i regulació per augmentar la capacitat viària i minimitzar possibles retencions. La previsió però és que hi hagi retencions a la confluència de la C-33 amb l’AP-7 a Parets del Vallès i també a l’enllaç de l’AP-7 i la B-23 al Papiol, com ha passat en anteriors caps de setmana.

Les mesures especials que s’habilitaran al cap de setmana inclouen carrils addicionals en sentit contrari a l’habitual a l’AP-7 nord i sud i a la C-32 nord i sud, inversió de prioritats en rotondes, carrils d’incorporació i també dispositius de senyalització abalisats amb cons. Amb la mateixa finalitat, l’SCT ha establert una sèrie de restriccions a la circulació de vehicles pesants. Entre d’altres, els camions de més de 7,5 t tenen restringida la circulació a l’AP-7 diumenge entre les 17 h i les 22 h. A més, divendres a la tarda, a l’AP-7 entre l’antic peatge de la Roca i l’antic peatge de Martorell i en el tram entre Tarragona i l’Ebre, es limita la velocitat dels vehicles pesants a 80 km/h, que hauran de circular pel carril de la dreta i sense fer avançaments.

Així mateix, l’SCT informarà sobre les rutes menys congestionades per tal que els conductors puguin prendre la decisió ja amb el viatge iniciat. A més, l’SCT manté el suport de grues a l’AP-7 en el tram de més intensitat viària comprès entre la Roca del Vallès i Martorell. També se seguirà incidint en l’increment de la vigilància i inspecció viària de l’AP-7, tant des dels mitjans aeris de l’SCT com amb els equips mòbils d’informació viària (EMIV).

No relaxar-se a l’agost

D’altra banda, Trànsit ha fet una crida a no relaxar-se al volant durant l’agost, quan hi ha molta mobilitat d’oci i especialment pel que fa a la xarxa secundària, sobretot de les zones costaneres.

Entre d’altres, ha insistit en la necessitat d’evitar les distraccions amb el mòbil, respecte els límits de velocitat, no fer avançaments imprudents i utilitzar els cinturons. També es demana una conducció respectuosa cap als col·lectius més vulnerables com són els motoristes, els ciclistes i els vianants.

A més, s’ha recordat la incompatibilitat del consum d’alcohol i altres drogues amb la conducció segura. Aquest avís és especialment rellevant pel que fa a les moltes festes majors que acollirà el país al voltant del 15 d’agost. I és que el 39,3% dels conductors morts el 2021 havien consumit alcohol, drogues o psicofàrmacs.

L’SCT ha alertat especialment per l’augment de drogues i psicofàrmacs. El percentatge de conductors morts que havia consumit drogues i psicofàrmacs (27,6%) va registrar el 2021 un augment del 67,3% en comparativa amb el 2020, atès que aquell any un 16,5% dels conductors morts havien consumit aquestes substàncies.

El Servei Català de Trànsit està preocupat per aquest increment en el consum de drogues i psicofàrmacs entre els conductors morts, atès que el percentatge se situa a nivells del 2015, any en què es van registrar les dades més elevades d’ingesta de substàncies en persones conductores finades.

D’altra banda, en els 100.000 controls preventius d’alcohol i drogues fets pels Mossos al conjunt de carreteres catalanes des del gener, entorn a un 5% de conductors donen positiu.