El Sabadell no pot retenir el capità Aleix Coch

Un nou indicatiu. El camí cap a la Primera Divisió, dins el Pla CES28, serà sense el fins ara capità del Centre d’Esports Sabadell, Aleix Coch. La dràstica reducció pressupostària per aquesta temporada ha impedit que el club arlequinat pugui retenir el darrer representant del cicle Olot-Marbella-Miranda de Ebro i Algesires, posant punt final a cinc anys, des de la seva arribada l’estiu del 2017, d’un referent a dins i fora del camp: “Ha arribat el moment de separar els nostres camins. Marxo orgullós d’haver pogut defensar l’arlequinada durant cinc temporades d’autèntic infart”, va explicar, el central tarragoní, en un comunicat a les xarxes socials.

Un adeu que es produeix després que el club presentés, pocs dies abans, una “bona proposta” per al jugador de trenta anys, tal com va explicar el director esportiu, Gerard Escoda. Un contracte, però, molt lluny d’altres propostes, que no superava els 65.000 euros –igualant, en els millors dels casos, la proposta de la temporada passada–. Per comparar les xifres econòmiques, Ramon Folch cobrava més del triple i un dels companys a la parcel·la defensiva de Coch, César Morgado, més del 50%: “Espero que respecteu la nostra decisió encara que no la comparteixin”, va demanar, Coch. Ara, i vist amb perspectiva, potser, és més fàcil entendre la decisió.

Difícilment es podia retenir un jugador amb propostes que poden doblar el que oferia el Sabadell, tot i que des del club encara es mantenia, hores abans, un cert optimisme: “Hem d’estar tranquils i esperar els esdeveniments. Encara no hi ha hagut cap moviment”, declarava, cinc hores abans de l’anunci, Escoda, davant els mitjans.

Una manera molt subtil d’allargar un afer que, des d’un bon principi, tots els implicats sabien que les possibilitats de continuar comptant amb el ‘4’ arlequinat eren ínfimes. I més després d’anunciar-se la dràstica reducció del pressupost per a la temporada 2022-2023.

El darrer membre d’un cicle històric

Coch, qui podria incorporar-se en els pròxims dies al Fuenlabrada, un dels equips que ha mostrat més interès per al central, ha defensat la samarreta arlequinada durant 124 partits, disputant més de 10.100 minuts, marcant un total de 13 gols, tot i patir una greu lesió el Nadal del 2019, que l’allunyaria tota una volta. Un central amb olfacte de gol i un dels màxims representants de la vella guàrdia del Centre d’Esports en aquests anys d’autèntica muntanya russa, amb la permanència a Olot, l’ascens al futbol professional a Marbella, el descens a Miranda de Ebro, i fregar el play-off d’ascens a la Nova Creu Alta: “És un moment trist per mi i la meva família. Deixem la que ha sigut casa nostra, on m’he sentit respectat, valorat i sobretot molt estimat. Ho he donat tot per un escut que ens ha marcat de per vida”.