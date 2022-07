Aposta per la mobilitat sostenible a Castellar del Vallès. El consistori aplicarà a partir d’aquesta tardor una nova ordenança amb una direcció molt clara. El text té com a finalitat impulsar una mobilitat que situï la transició ecològica i la lluita contra el canvi climàtic com a prioritats.

La nova regulació busca posar fi a l’hegemonia del cotxe a l’espai urbà i per primera vegada integra totes les formes de mobilitat: des d’anar a peu, fins als sistemes més moderns com ara els vehicles de mobilitat personal (VMP) que, com en d’altres municipis, han guanyat presència a la vila. Es tracta de vehicles monoplaça d’una o més rodes propulsats per un motor elèctric i que poden adquirir una velocitat d’entre 6 i 25 km/h.

Segons explica el tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Pepe González, l’ordenança aposta per “la pacificació i la convivència a l’espai públic dels diferents tipus de vehicles i vianants”. Els seus eixos centrals són “la recuperació de l’espai públic per a vianants, el foment de l’hàbit de desplaçar-se a peu per Castellar, la reducció d’emissions de gasos contaminants que generen els vehicles a motor i el foment de vehicles sostenibles com ara la bicicleta”, afegeix González.

Regulació de bicicletes i patinets

La nova ordenança posa el focus en els patinets elèctrics, les bicicletes i altres VMP, que hauran de circular obligatòriament per la calçada com la resta de vehicles, sense superar els 25 km/h, i per tant no podran anar per la vorera ni pels passos de vianants.

En cas que circulin per espais compartits amb els vianants, com ara parcs públics, àrees de vianants o carrers de plataforma única, ho hauran de fer respectant la preferència de pas dels vianants i adequant la seva velocitat a la de les persones.

La nova normativa, segons destaca el consistori, estableix que les bicicletes i VMP no es podran conduir utilitzant el telèfon mòbil o portant auriculars, comportaments que es poden sancionar amb multes de fins a 200 euros. A més, estaran obligats a sotmetre’s a testos policials per comprovar si els conductors condueixen sota els efectes de l’alcohol o d’estupefaents.