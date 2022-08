Aquest any més de 200 famílies sabadellenques s’han quedat sense poder inscriure els seus infants a les escoles bressol públiques per falta de places. Aquesta situació posa de manifest que les administracions han de treballar amb previsió per dimensionar adequadament l’oferta de places disponibles cada any en funció de la natalitat i tenint en compte les escoles bressol privades.

L’Ajuntament apunta que ha incrementat l’oferta disponible amb 106 places més, però no ha estat suficient. La notícia que el Departament d’Educació garantirà que P2 serà gratuït segur que ha animat més d’una família a escollir la pública. Tanmateix, en el procés de dimensionar les escoles bressol, caldria analitzar el marge de millora que pugui tenir el sistema de puntuació actual. Com veiem en aquesta edició [pàgina 7], i com cada any passa amb les inscripcions a P3, hi ha diverses persones que tot i viure al costat de la seva primera opció i tenir un nombre elevat de punts, no aconsegueixen entrar-hi. I haver-se de desplaçar sense altra alternativa no és, segurament, del gust de ningú. Aquest estiu, alumnes i administració tenen deures de cara a començar el curs vinent amb bon peu, el pròxim 6 de setembre.