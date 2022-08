Salmurri liderarà el Creu Alta a Lliga Catalana

El Creu Alta Sabadell Handbol ha fet oficial la continuïtat del tècnic Ramon Salmurri, al capdavant del primer equip del club creualtenc.

Després de dues temporades a la Primera Nacional, la categoria de bronze de l’handbol estatal, els creualtencs van perdre la categoria, després de no poder sumar cap punt, en un “any molt dur”, tal com va reconèixer el president Albert Bosch.

En la mateixa línia, Bosch, va aprofitar per desgranar algunes de les línies que vol seguir l’entitat, on l’objectiu serà “convertir-nos en un club on la gent tingui ganes de progressar i millorar. Tenim l’estructura i l’espai per créixer, no només com a club, sinó també pels mateixos jugadors”.

Ara, amb les energies renovades i un cop detectats els punts “on calia millorar”, el Creu Alta Sabadell Handbol espera gaudir a la Lliga Catalana: “Mantenim el bloc de l’any passat, amb algunes baixes, i amb la incorporació d’onze jugadors que ens donaran molt bon nivell”, va detallar el director esportiu Eloi Vila, qui fins a la temporada passada era el capità del primer equip.

Un inici molt exigent

Amb la plantilla confeccionada al 100% i amb Ramon Salmurri al capdavant de la nau, el Creu Alta s’estrenarà el pròxim 18 de setembre a Cal Basalch, amb la visita de l’Handbol Vilamajor, i finalitzaran la primera fase el 22 de gener, també a Sabadell davant el Sant Cugat ‘B’. Aquest primer rush serà força exigent, ja que la Lliga Catalana està dividida en dos grups de vuit equips, i només els tres primers de cada grup lluitaran per l’ascens a la Primera Nacional.

Els deu conjunts restants lluitaran per evitar el descens a la Primera Catalana, on només hi haurà cinc equips que es podran salvar.