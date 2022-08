La tanca de la fàbrica Bosser, un malson veïnal

Fa més de 30 anys que el sabadellenc Miquel Humbert viu al carrer de Ferran Casablancas, al Centre, i té a tocar la fàbrica Bosser, instal·lada en una quietud permanent sense arribar a estar abandonada del tot. I té gravat un dia en particular: el 22 de setembre del 2014, ara farà vuit anys. Aleshores van instal·lar la tanca perimetral que rodeja el conjunt fabril i els estabilitzadors de ciment a la calçada del carrer d’Alemanya. I va ser llavors quan va començar “aquesta vergonya”, que és en el que denuncia que s’ha convertit aquest espai, degradat per la manca de manteniment, ple de bonys, grafitat i amb males herbes al seu interior.

Diversos veïns han fet arribar novament el seu malestar al Diari perquè ara l’última notícia és que algú ha obert la porta que tancava la tanca, i això genera inseguretat pel que pugui passar dins la fàbrica. El veïnat vol que la tanca i els estabilitzadors passin a l’interior de la fàbrica, una qüestió que fonts de l’Ajuntament de Sabadell insisteixen que és un cas privat que ja s’està treballant des de fa mesos amb la propietat, i recorden que darrerament s’ha complert el compromís de retirar les dues grues que hi havia i que també eren motiu de queixa del veïnat per l’afectació visual que provocaven i el soroll de les seves alarmes quan feia vent.

Joan Rodríguez és un altre veí que es considera afectat per aquesta solució a priori provisional, però que s’ha convertit en part de l’entorn urbà. “La tanca està molt malament, hi tens accés lliure i si hi entren poden saltar als veïns del carrer de Montserrat”, assegura. La tanca en qüestió genera principalment tres problemes: un de seguretat, un de mobilitat i un altre d’estètica. De seguretat perquè no està controlada i redueix la visibilitat en el creuament amb el carrer d’Alemanya. De mobilitat perquè la vorera, en aquest tram de carrer, està invalidada i s’ha d’anar per l’altra banda. I també perquè “sortir del pàrquing costa”. Joan Rodríguez explica que “jo mateix he picat amb la tanca de davant sortint de casa”. En aquest sentit, darrerament s’han retirat els dos pals d’obra que hi havia a la vorera oest, la qual cosa celebren els veïns.

La tanca en qüestió de la fàbrica Bosser també és discutida perquè no està mantinguda. Estèticament, “la visió és horrible”, diu Miquel Humbert. I es pregunta “qui va decidir que aquestes parets tenen un patrimoni mereixedor de la despesa que es fa per aguantar-les”. Per Humbert, reclamar que es faci un manteniment continuat d’aquest espai ja és cosa del passat. Vuit anys després d’instal·lar aquests elements de protecció, el seu parer és “que ho treguin d’una vegada”. Fonts municipals ja van explicar al D.S. que insten la propietat a traslladar aquests protectors a l’interior per continuar conservant la façana, que està protegida patrimonialment. Tant Rodríguez com Humbert, cansats d’aquesta situació, pensen a tallar el carrer i posar pancartes als balcons per pressionar els propietaris i a l’Ajuntament.