Mitja hora de joc il·lusionant

Prop d’un miler de persones s’han acostat fins a l’Estadi Josep Molins, a Sant Oleguer, per veure en acció gran part de la plantilla per aquesta temporada.

Tot i ser el primer partit de la pretemporada, davant un Prat molt combatiu, ja s’han pogut veure algunes pinzellades de l’equip de Gabri Garcia: domini del joc, carrilers ben profunds, joc associatiu al centre del camp i pressió alta després de pèrdua. Només ha faltat el gol (0-0), en un primer amistós d’una bona primera mitja hora de joc.

Així ha estat, almenys, durant gairebé tota la primera meitat, on el CE Sabadell ha tingut el control i ha gaudit de diverses ocasions per arribar al descans amb avantatge al marcador. Fins que les forces han aguantat.

D’inici, el tècnic de Sallent ha tret bona part dels jugadors que podrien ser sobre la gespa per a l’inici de lliga davant l’Amorebieta a la Nova Creu Alta. Els Guillem Molina, Sergi Altimira, Eudald Vergés, Moha Keita, Juan Delgado, Adán Gurdiel i Joanet López van generar bones sensacions, amb diverses jugades col•lectives i algunes d’individuals, capitanejades per Keita, qui ha despertat nombrosos aplaudiments.

Poc abans de la mitja hora de joc, Juan Delgado va tenir la primera gran ocasió, després de girar-se amb encert a dins l’àrea, el seu xut es va estavellar al travesser.

Deu minuts després, una doble ocasió, primer als peus de Gurdiel, que ha topat amb una bona intervenció de l’ex arlequinat Craviotto, i després Keita, amb un xut rebutjat a la mateixa línia de gol, han evitat el gol arlequinat.

A l’altra porteria, només una errada de Víctor Vidal hauria pogut singificar el gol pratenc.

A la segona meitat, Gabri ha canviat pràcticament els onze arlequinats del primer temps, donant entrada a jugadors com David Astals, Álex Gualda, Christian Dieste, Marc Navarro o Armando Corbalán, entre altres. El joc de la primera meitat s’ha diluit per part arlequinada i les forces s’han igualat. Fins al punt que els pratencs han obligat a intervenir Sergi Puig en un parell d’ocasions, ben resoltes pel porter català.

En atac, el Sabadell no va tenir la fluidesa necessària per trobar els Dieste o Astals, tot i els intents de Piñol, amb un parell d’internades de perill. Ha faltat poder veure el talent d’Álex Gualda.

L’ocasió més clara la tindria David Astals, però la seva rematada, des de dins l’àrea, ha marxat molt desviada, per sobre el travesser.

“Estic molt content”

Al final del partit, el tècnic de Sallent s’ha mostrat “molt content” amb l’actuació dels jugadors en aquesta primera setmana i escaig d’entrenaments, si bé és cert que ha reconegut dues cares de l’equip.

Així mateix, Gabri Garcia va celebrar “la pressió després de pèrdua i el joc associatiu”.

D’altra banda, aquest dijous el Centre d’Esports Sabadell farà oficial l’arribada del central Pelayo Suárez, qui arriba de l’Sporting de Gijón, tot i jugar l passada temporada a l’SD Logronyès.