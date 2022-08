Biodiversitat i empresa (II). L’ecosistema del mercat de la biodiversitat afecta directament l’empresa

Per Ana García Molina, economista

Quines accions s’estan produint a les institucions?

A Europa, el nou Pacte Verd Europeu i la nova Estratègia de la UE sobre Biodiversitat 2030 estan treballant per comunicar com transformar aquests impactes i insisteixen que cal incrementar els esforços en la integració de la biodiversitat a tots els nivells, públics i privats, i també en l’àmbit de les activitats econòmiques i empresarials. En concret, l’Estratègia de la UE preveu fins a 100 accions, de les quals 15 estan adreçades específicament a integrar la biodiversitat en l’activitat econòmica, el mercat i els negocis, i que el sector financer pugui evaluar els riscos i així vincular-los a les decisions de finançament, inversió i sostenibilitat de l’empresa. El canvi climàtic té efectes directes sobre la natura. Els projectes transformadors en els quals treballa la UE per quantificar els impactes són principalment:

Projecte ALIGN: és un marc estandarditzat en el qual les empreses han de mesurar els seus impactes i dependències sobre la natura. Com s’han de mesurar els impactes sobre la societat, en relació amb els serveis ecosistèmics? Projecte TRANSPARENT: és un model normalitzat. De quina manera s’ha d’integrar la relació amb la natura dins del sistema financer?

Aquests dos projectes presentaran els resultats el 2023 i la idea de la UE és que siguin visibles per a la societat i per a les empreses, i que aquests referents ajudin altres empreses a entendre el concepte de biodiversitat i com incorporar-lo a l’estratègia empresarial.

Mobilització del sector financer?

La preocupació pels riscos financers derivats de la degradació i la pèrdua del capital natural estan augmentant. A nivell global hi ha moltes iniciatives, entre les quals destaca la TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures), que treballen per establir els mecanismes de repartiment sobre la relació que tenen les empreses amb la biodiversitat.

L’empresa s’ha de preocupar per la pèrdua de la biodiversitat? Quins canvis requereix l’acció empresarial?

La biodiversitat pot afectar al model de negoci pels riscos que tenim pel fet de dependre de la natura. L’empresa ha de contemplar la relació de la biodiversistat amb l’economia.

Si continuem amb el model econòmic Business as Usual, les pèrdues s’estimen en 9,87 bilions de dòlars del PIB; si agafem el model Suistainable Pathway, les pèrdues s’estimen en 2,65 bilions de dòlars del PIB, i si anéssim cap a un model econòmic de Global Conservation, les pèrdues serien de 0,23 bilions de dòlars del PIB.

I per abordar aquests canvis en el model econòmic, l’empresa:

Ha d’establir objectius alineats amb els objectius globals.

Ha d’integrar la gestió de la biodiversitat dins dels models empresarials.

Ha de valorar i incorporar la natura en les seves decisions.

Tot plegat enfortint un marc regulador més exigent i en el qual es requereix la col·laboració de les adminstracions amb el sector empresarial per determinar com es mesuren els impactes i com es mesuren les depedències en relació amb la natura.

Les transformacions que es requereixen han de suposar noves OPORTUNITATS i han d’incorporar el capital natural per incrementar el valor i la resiliència econòmica i social de les empreses des d’una perspectiva més integrada que pot generar immensos beneficis en relació amb tres grans àrees:

Gestió dels usos del sòl.

Transformacions de les infraestructures verdes.

Desenvolupament de nous models energètics, no basats en l’activitat extractiva.

Aquesta transformació s’estima que pot generar entorn de 10 bilions de dòlars i aproximadament 395 milions de llocs de treball.

https://es.weforum.org/reports/new-nature-economy-report-series/future-of-nature-and-business

Com a conclusió, les empreses no saben com integrar la biodiversitat dins de l’estratègia empresarial per la complexitat del concepte de biodiversitat i per una absència de mecanismes per evaluar i incorporar el capital natural en el compte de resultats.

El canvi de paradigma que es requereix vindrà donat pel mateix marc regulatori, així com l’European Green Deal, que exigirà una comptabilitat ambiental a nivell estatal, com l’Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya 2030.

Hi ha riscos financers però també oportunitats per al canvi, que vindrà donat per la necessària col·laboració publicoprivada.

NOTA: S´ha organitzat “un grup de treball multidisciplinar que treballa per reduir la pèrdua de la biodiversitat a Catalunya i que està organitzat per : Col.legi d´Economistes de Catalunya, Generalitat de Catalunya: Departament d´Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, CREAF, IRBIO amb la col.laboració de : FOMENT, CECOT, Consell General de Cambres de Catalunya, ECOACSA.

—————————————————————————————————————————————-

Pacte Verd Europeu

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es

Estratègia de la UE sobre biodiversitat

https://dopa.jrc.ec.europa.eu/kcbd/actions-tracker/#summary

ALIGN

https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/align/index_en.htm

TRANSPARENT

https://capitalscoalition.org/project/transparent/

TNFD

https://tnfd.global/

Incorporar el capital natural

https://www.youtube.com/watch?v=IyL272Q1N0s