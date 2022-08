Protecció Civil de la Generalitat ha activat l’alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses aquest divendres a la tarda a Sabadell i al Vallès Occidental en general. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu xàfecs intensos, que podran superar els 20 l/m2 en 30 minuts a tot Catalunya excepte les comarques de l’Alt Pirineu i Aran i les Terres de l’Ebre a partir del migdia i fins al vespre. Les pluges podran anar acompanyades de tempesta i localment de pedra i de ratxes fortes de vent.

Protecció Civil de la Generalitat recomana precaució en la mobilitat per les zones que es puguin veure afectades aquest episodi de precipitacions, i també en les activitats a l’aire lliure. En aquest sentit, demana evitar aparcar el vehicle en rieres o punts subterranis inundables, i no travessar mai rius o rieres si baixen amb aigua, sobretot a les zones on s’esperen intensitats i acumulacions més importants. La ciutat ja es va veure afectada divendres passat per un episodi d’intenses pluges, que van provocar diverses incidències per culpa de la intensitat de l’aiguat.