Les piscines es refan de la Covid aquest estiu

Les piscines municipals i La Bassa de Sabadell han recuperat aquest estiu l’afluència de l’any 2019, l’últim abans de l’esclat de la pandèmia de la Covid. Fins a la tercera setmana de juliol havien entrat als diferents equipaments d’aigua un total de 138.958 usuaris, 682 persones més que les registrades durant el mateix període l’estiu de l’any 2019.

L’espai que ha registrat un augment més significatiu d’usuaris és La Bassa, que acumulava gairebé 92.000 assistents en la temporada d’estiu d’enguany. Pel que fa a les piscines municipals, les de Can Marcet, l’Olímpia i Campoamor superaven els 15.000 assistents cadascuna a mitjans de juliol.

En el cas de Can Marcet, és l’única piscina municipal en què s’ha reduït l’afluència, passant de 18.765 visitants el 2019 als 15.757 que havien entrat al recinte fins el 17 de juliol d’aquest any. Això fa que en el global, l’afluència a les piscines municipals hagi registrat una caiguda de més de 2.500 persones, compensades per l’augment d’assistents a Sant Oleguer. Com a novetat d’aquest any, la piscina de Can Marcet ha guanyat espai de gespa gràcies a l’enderroc d’uns habitatges en desús que estaven a la parcel·la d’ús esportiu i, per tant, no se’n podien fer de nous.

La piscina de Ca n’Oriac, reoberta l’1 d’agost

El balanç del que va de temporada d’estiu també està condicionat per la piscina de Ca n’Oriac, que no va estar operativa fins l’1 d’agost després que finalitzessin les obres de reparació del col·lector de la xarxa de clavegueram que hi passa just per sota. L’Ajuntament ha invertit al voltant de 800.000 euros en aquest procés. Alhora, cal tenir en compte que aquest passat mes de juliol va ser el més càlid dels últims trezte anys a Sabadell, conjuntura que podria explicar que molts sabadellencs hagin optat per remullar-se a les piscines municipals per fer front a l’onada de calor viscuda les darreres setmanes.

Retorn a la normalitat

La temporada d’estiu es va iniciar enguany el passat 15 de juny i s’allargarà fins el dilluns 5 de setembre, excepte a La Bassa, que tancarà el 31 d’agost. Aquest any, s’ha recuperat l’horari habitual de dilluns a diumenge de 10 a 19.30 hores, abandonant així el sistema de torns utilitzat arrel de la Covid. Aquest estiu es recupera el sistema usual de preus amb les entrades individuals segons l’edat i els dies. Es reprenen també els abonaments individuals de 10 visites i els carnets individuals, familiars, de famílies nombroses i monoparentals. A més, els menors de quatre anys no paguen entrada en cap dels equipaments.

Tot i que es reprèn la venda presencial a les taquilles de les piscines i La Bassa en horari d’obertura al públic, continua el servei de venda anticipada mitjançant el web de l’Ajuntament.