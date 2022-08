L’espai públic de demà

Quan pensem en els carrers i les places que tenim, pensem en llocs vius, que mai són iguals i on sempre passen coses, ja sigui per la nostra activitat, la dels animals o la natura. L’espai públic és present, però sobretot és futur. I ho és perquè quan el dissenyen els experts ho fan pensant com serà útil avui, però amb una perspectiva a llarg termini. En els temps que corren de canvi climàtic, hi ha un ampli consens en què cal apostar perquè places i carrers tinguin més vegetació i més arbres que mai.

Fer-ho, però, demana temps com veiem en diversos exemples de les pàgines 4 i 5 de l’edició que teniu entre mans. Plantar arbres comporta afrontar un debat: pagar més per plantar arbres més grans que oferiran més ombra, o pagar menys i assegurar que la plantació donarà millors fruits a canvi de tenir menys ombra. Les polítiques públiques actuals, d’aquí i d’allà, estan encaminades a la segona opció. Però, mentrestant aquests arbres triguen diversos anys a créixer, es podrien plantejar altres solucions temporals, adaptades a cada estació de l’any, perquè l’espai públic sigui agradable i útil les 24 hores del dia, i no només quan cau el sol i deixa de ser impossible passar-hi una estona.