Reclamen ampliar les voreres al carrer de Sant Domènec

La plataforma Un barri per viure, que aplega diverses entitats, com ara, la de l’Associació de Veïns de La Creu Alta, demana l’ampliació de les voreres del carrer Sant Domènec davant “el perill” que suposa la mida actual. Tal com denuncien, són estretes en alguns punts, incomplint l’amplada mínima establerta a la normativa municipal.

Una demanda que neix arran que l’Ajuntament de Sabadell, en el marc de renovació de ferms de la ciutat, actués en el tram entre Dinarés i Castellar del Vallès, a la Creu Alta. “Una intervenció tàctica per pacificar el carrer que consisteix en el fressat de l’asfalt”, denuncia en un comunicat, que remata: “A efectes pràctics suposa mantenir la circulació de vehicles”. Això, apunta la iniciativa, “segueix molestant els veïns” i subratlla la perillositat, a més d’un problema d’accessibilitat, ja sigui en persones amb problemes de mobilitat o les que empenyen un cotxet. Sostenen que hi ha cotxes que per seguir la marxa, per tal d’evitar topar amb els autos estacionats a la via pública, han de pujar a les voreres.

La plataforma reivindica “fer vida de forma segura i sostenible” i recorda que vol la pacificació del casc antic del barri, així com la instauració de camins escolars segurs, el tall de l’avinguda Onze de Setembre els caps de setmana i festius i que es dissenyi una ruta “tàctica” per al pas de vehicles que travessen la Creu Alta i l’Eix Macià fins a la Gran Via.

Tot i ser competència municipal, el Departament de Territori i Sostenibilitat va elaborar un document, publicat el setembre de 2020: el Pla director de Mobilitat 2020-2025. En aquest text, s’estableix una amplada de vorera, diferenciant per si es trobava en avinguda (recomanada de 2,4 metres i mínima d’1,8), en carrer arterial (2,4 i 1,8 metres), en carrer col·lector (1,8 metres) i en carrer residencial (1,5 metres).