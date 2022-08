Si els vostres fills o filles es queden a dinar a l’escola, heu de saber que el preu per àpat a Sabadell ha augmentat lleugerament. Si abans el cobert costava 6,33 euros, ara costarà 21 cèntims més, i passarà a valdre 6,54 euros. En xifres mensuals, la despesa per a quedar-se a dinar a l’escola augmentarà 4,2 euros.

La pujada del preu es va acordar en la darrera Junta de Govern Local ordinària, celebrada a finals de juliol. El preu fixat és el màxim marcat pel Departament d’Educació de cara al curs 2022-2023 per alumne, amb IVA inclòs, per tots aquells centres de titularitat pública. L’import contempla un espai de, com a màxim, dues hores i mitja, amb atenció als nens i nenes abans i després de l’àpat.

Aquests canvis s’aplicaran als alumnes habituals, que amb regularitat es queden a dinar a l’escola. Les tarifes per aquells que ho facin de forma esporàdica seran unes altres, tal com han indicat fonts municipals.

Promoure hàbits saludables

Aquest import és per als centres adherits a la gestió unificada, una modalitat de servei que té en compte valors socials i ambientals, així com el foment d’hàbits saludables i una dieta equilibrada, amb protagonisme per al producte de proximitat. Es tracta d’un model de menjador que va iniciar la seva implantació, amb petites reformes, el 2018.