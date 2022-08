El Juvenil del Centre d’Esports Sabadell iniciarà una temporada il·lusionant a Divisió d’Honor

El Juvenil “A” del Centre d’Esports Sabadell donarà inici a la seva tercera temporada consecutiva a la màxima categoria estatal, la Divisió d’Honor. L’anterior temporada, els arlequinats van aconseguir la seva millor classificació històrica amb un molt meritori 5è lloc.

L’encarregat de dirigir l’equip serà, per segona temporada consecutiva, Marc Nomen. Ajudat pel seu segon Edu San José, el preparador físic Pau Trias, l’entrenador de porters Marc Rey, el delegat José Lorente i l’utiller Francisco Gómez que completen el cos tècnic del Juvenil arlequinat. Qui ha confeccionat la plantilla ha estat l’actual Secretari Tècnic del primer equip i enllaç amb el FutBase CES, Jaume Milà.

L’objectiu per a la nova temporada no és un altre que donar continuïtat a les bones temporades dels últims anys i consolidar l’equip a la part alta de la classificació. L’ambició és una de les senyes d’identitat del cos tècnic i no es posen limitacions ni objectius a llarg plaç més enllà de competir al màxim cada partit per acabar el més amunt possible.

Un somni a l’horitzó és la Copa del Rei, un pas que seria gairebé definitiu per a consolidar el club al cim del futbol juvenil espanyol. Per a aconseguir-ho el CE Sabadell hauria de quedar entre els 3 primers del seu grup al final de la primera volta. Una fita històrica si s’assolís i que l’any passat ja es va competir fins al final.

Incorporacions

Com a cada estiu en aquestes categories les incorporacions i les proves han estat una constant. Alguns que pugen del Juvenil “B” i “C”, d’altres es mantenen de l’anterior temporada i d’altres que són fitxatges. Molts van ser els jugadors que van començar la pretemporada en una plantilla que ha d’acabar sent de 22 futbolistes i que s’està acabant de perfilar en els últims dies.

El propi Nomen ha afirmat com d’important és tenir una plantilla llarga i competitiva perquè tots estiguin a punt quan els toqui sortir al camp.

Entre aquestes incorporacions destaquen els jugadors que han estat en dinàmica de primer equip durant la pretemporada deixant bones sensacions. El central Eric Hill que ha arribat procedent de la Damm i el davanter Ian Martínez que ho ha fet des del Nàstic Manresa, ja han debutat amb el primer equip i és molt probable que durant la temporada entrenin sovint amb els de Gabri.

També han fet alguns entrenaments amb el primer equip els porters Oriol Ciurans, que ha arribat de l’RCD Espanyol, i Aaron Alonso, que ha arribat cedit des del FC Barcelona repetint l’exitosa fórmula ja utilitzada amb altres jugadors com Chadi Riad o Pol Tristán (ambdós disputaran la Primera RFEF aquesta temporada amb Barcelona Atlètic i Algeciras, respectivament).

L’altre juvenil amb possibilitats d’estar amb el primer equip durant la temporada és el migcampista Sander que ja formava part del CE Sabadell la passada temporada i és un dels actius importants del planter arlequinat.

Primeres sensacions

La primera presa de contacte no ha pogut ser millor. L’equip va debutar a pretemporada davant un rival d’entitat i que també es trobarà a la lliga com ho és el Cornellà i va passar la prova amb nota guanyant per 2 a 1.

El passat cap de setmana va demostrar que serà un dels equips forts del grup després d’aconseguir el segon lloc al Torneig Sant Roc a Arenys de Mar vencent a Badalona i Nàstic a la fase de grups i caient davant el Juvenil “A” de l’RCD Espanyol a la final (2-0).

Tal i com ha afirmat Marc Nomen “més enllà dels resultats les sensacions són molt bones i a poc a poc anem formant les bases de l’equip però amb els peus a terra. Construir des de la victòria sempre és positiu”.

A l’equip encara li queden diversos partits per disputar en una pretemporada llarga que els permetrà arribar en les millors condicions a l’inici de competició.

Rivals

El CE Sabadell formarà part del Grup III de Divisió d’Honor que està conformat pels equips catalans (FC Barcelona, RCD Espanyol, CF Damm, CE Europa, Fundació Esportiva Grama, UE Cornellà, Girona FC, CF Badalona i Nàstic de Tarragona), els balears (RCD Mallorca, CD San Francisco i CD Constancia) i els aragonesos (Real Zaragoza, SD Huesca i CD Ebro).

Calendari

El passat divendres es va conèixer el calendari i el Juvenil “A” del CE Sabadell ja sap que començarà la Lliga a Olímpia davant un rival d’entitat i gran nivell com és la CF Damm que la passada temporada va quedar 3r competint pel subcampionat fins al final.

Serà un bon test inicial per veure el nivell i les aspiracions reals de la plantilla. Es disputarà el cap de setmana del 3-4 de setembre. Conscient del complicat inici, el tècnic Marc Nomen ha afirmat que “hem de treballar al màxim durant la pretemporada per arribar amb les màximes garanties a l’inic de competició”.

La lliga finalitzarà el 6-7 de maig, i el CE Sabadell ho farà fora de casa davant el Girona FC.

Algunes de les dates més assenyalades són el 2 d’octubre i el 5 de febrer, quan jugarà davant del FC Barcelona a la Joan Gamper i Olímpia, respectivament. I el 6 de novembre i el 19 de març quan ho farà davant l’RCD Espanyol a Olímpia i la Dani Jarque. Culers i pericos seran els dos rivals a batre.