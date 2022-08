Les entitats contràries al SurfCity intentaran que Sabadell no rebi els fons Next Generation pel riu Ripoll

Sabadell no rebrà d’entrada els 4 milions d’euros que va sol·licitar als fons Next Generation de la Unió Europea per transformar el riu Ripoll. L’Ajuntament argumenta que tot i rebre una bona puntuació, els projectes van quedar fora en haver-se esgotat els primers 50 milions d’euros disponibles, però el Govern revisarà i tornarà a presentar el projecte convençut que pot rebre l’ajuda europea.

Les entitats contràries a la piscina d’onades SurfCity -d’iniciativa privada- que es preveu construir en gràcies a la cessió d’un terreny municipal a tocar del riu, han anunciat ara una nova ofensiva perquè Sabadell, precisament, no rebi aquests diners. “La plataforma considera el més raonable que el govern de l’Estat i la Generalitat de Catalunya no hagin aprovat la subvenció de 4 milions d’euros” en el que consideren que seria “una falsa restauració ambiental del riu Ripoll a Sabadell”. Aquestes entitats creuen que les propostes municipals, sota l’aparença de ser sostenibles, amaguen un projecte “negacionista del canvi climàtic”, en el que asseguren que és un cas de greenwashing (rentat de cara verd).

Per això, l’Adenc i la Plataforma en defensa del riu Ripoll presentaran al·legacions a les noves convocatòries on es presenti el projecte del Ripoll, que inclou ampliar els accessos, crear un parc amb aparcament a la zona de Sant Vicenç de Jonqueres i l’obertura d’un vial interurbà d’accés a la zona de Sant Oleguer des de la carretera de Santa Perpètua (B-140), un accés que afirmen que hauria d’anar a càrrec del promotor del SurfCity i no de l’Ajuntament.

Igualment, la Plataforma, l’Adenc, l’associació Amics del Ripoll, el Moviment Veïnal del Sud i Ecologistes de Catalunya denuncien la manca de transparència sobre el projecte de la piscina d’onades per part de l’Ajuntament. “No tenim dades de l’aqüífer; no tenim dades del règim de pluviositat del riu; no tenim dades de la fauna fluvial i avifauna; no tenim dades de la vegetació i bosc de ribera”, etc.