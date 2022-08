Més verd i menys asfalt. Després de dos anys on viatjar no ha estat fàcil, el 2022 s’ha presentat com l’any ideal per a agafar un avió i perdre’s pels paradisos tropicals o pel sud-est asiàtic. “Aquest any el turista ha decidit destinacions de llarga distància i llarga durada: estades de 15 i 16 dies per tenir l’oportunitat de conèixer a fons països allunyats de casa”. Així ho il·lustra Carles Carrión, president de Sabadell Viatgera i CEO de l’Agència Kareba Viatges. “Els sabadellencs tornen a tenir la confiança en viatjar” i en aquest sentit, indica Carrión, les agències han recuperat antics perfils de clients, com els turistes que busquen gaudir amb família o els grups de joves que van a la recerca d’experiències insòlites. Els viatges d’autor o el turisme d’aventura han estat dos dels principals reclams, ara bé, “la majoria de clients busquen concloure l’experiència amb uns dies de platja i relax”.

Recuperant xifres prepandèmia

“Els clients ens han desbordat”. El capdavanter de Sabadell Viatgera, assenyala que “des de Setmana Santa, que les peticions van entrar en riuada a les agències”. Després d’uns anys feixucs, les agències de viatges han recuperat, o fins i tot superat, les xifres de 2019. “Quasi cada petició que entrava aquest any s’ha acabat traduint finalment en una reserva”, celebra Carrión.

Les destinacions preferides de 2022?

Tailàndia

Aquest estiu és quasi impossible obrir l’Instagram i no trobar-se cap usuari que comparteix el seu viatge a Tailàndia. De fet, aquesta localització fa uns cinc anys que va posar-se de moda, i des d’aleshores s’ha autoproclamat com un dels destins més recurrents per conèixer països completament diferents del nostre. “Aquest any, a més, hem tret uns preus molt competitius al sud-est asiàtic”, afegeix Carles Carrión. Des de Bangkok, la capital, passant per les platges de Koh Samui, i arribant a les illes Ko Phi Phi: una barreja de verd i blau que deixa tothom esbalaït.

Los Cabos de Mèxic

“No estava de moda perquè no tenia ni vol directe des de Madrid”. Sergi Ribé, responsable de grans viatges a l’agència BeTravel i membre de Sabadell Viatgera, bateja aquest destí com un d’aquells viatges que “no coneixia ningú” i que aquest any està de moda. Hi ha una explicació. “Los Cabos de Mèxic ha incorporat aquest any un xàrter especial”, afegeix Ribé, un fet que l’ha redescobert a molts turistes amb ganes de platja paradisíaca. El concepte xàrter denomina aquells vols que es fan de forma extraordinària durant una època i context determinat.

Disneyland París

Un altre clàssic. Ja és, de per sí, una destinació exitosa entre el turisme més familiar, però aquest any amb un al·licient que la fa encara més suculent. “Disneyland París ha celebrat aquest 2022 el 30è aniversari”, indica Ribé, “això ha tingut un impacte en el consumidor”, que a revalorat encara més aquest parc d’atraccions francès. L’excepció que confirma la regla: no és un vol de llarga distància, ni tampoc una platja tropical, però continua en el top de destinacions més atractives. Tenir el castell de la Bella Dorment i tota l’atmosfera de Walt Disney al país fronterer és l’opció perfecta per a famílies amb criatures petites.

El Vietnam

“El sud-est asiàtic no passa desapercebut”, així ho indica Carles Carrión, que posiciona Vietnam en un punt molt semblant a Tailàndia. Tot i que es presenta com un país un pèl més desconegut que el seu veí tailandès, ofereix igualment una versió espectacular de la barreja de mar, muntanya i naturalesa. La Badia d’Halong és la joia de la corona d’aquest país, amb els seus més de 1.600 illots de formes i mides diferents que formen un espectacular paisatge de postal. Tot i que els preus d’enguany eren competitius per a viatjar-hi, la gran demanda d’interessats va generar que algunes aerolínies pugessin els preus, diu Carrión.

Colòmbia

“Aquest és un d’aquells països costosos perquè requereixen molts dies d’estada per a una experiència òptima” assegura el president de Sabadell Viatgera. Malgrat tot, enguany ha estat una destinació estrella. El mateix país ha fet molta promoció turística, tant interna com externa, per a promoure el turisme. A l’agència de Carrión, Kareba, aquest any han organitzat dos viatges a Colòmbia. “Normalment, no n’hi fem cap aquí”, assenyala el CEO del grup. Un destí que presenta ciutats immenses i frenètiques; i una gastronomia i patrimoni artístic de primer nivell.

Egipte

Un d’aquells viatges que tampoc passen de moda. N’hi ha prou amb veure’n algunes fotos per enamorar-se dels colors i les formes egípcies. Un destí que juga amb un grandíssim avantatge: un patrimoni històric envejable i, el més important, ben conservat. Segons el responsable de grans viatges de BeTravel, Egipte sempre ronda per a la llista de viatges més sol·licitats. Tots tenim algun conegut o familiar que diu: “jo abans de morir vull anar a Egipte”. Es tracta d’una localització gairebé única, així com la majoria de països tenen equivalent, aquest, no.