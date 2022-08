Què podem veure al cel aquest mes d’agost?

L’agost és el mes de l’any en què bona part de la població gaudeix d’unes merescudes vacances. Després d’uns mesos molt atrafegats en què els dies són intensos i tenim poc temps per a nosaltres mateixos, l’agost ens permet relaxar-nos i fer plans diferents que venen molt de gust. Per exemple, un d’ells és mirar al cel de nit (a ull nu o amb binocles), detingudament, i quedar-se bocabadat amb el conjunt de fenòmens astronòmics que s’hi poden veure, des d’estrelles i planetes fins a pluges d’estels i constel·lacions.

Sabadell té diferents indrets que disposen de poca contaminació lumínica, un fet imprescindible per veure el cel. El Parc de Catalunya, el bosc de Can Deu, el rodal de Riu Ripoll o el Parc de Can Gambús en són alguns exemples. Això sí, a la resta de Catalunya hi ha llocs especialment predilectes per a l’observació nocturna [vegeu al final de l’article].

El triangle d’estiu

El primer fenomen astronòmic que es pot veure al cel una nit d’agost és el triangle d’estiu, format per tres constel·lacions que tenen tres estrelles que es veuen a ull nu: Altair, Vega i Deneb. El director científic de l’Observatori Astronòmic de Sabadell, Albert Morral, recomana que per veure’l la millor opció és asseure’s o estirar-se a terra i deixar passar el temps. “L’astronomia requereix paciència. El millor és tenir una guia del cel a mà per saber exactament què estàs veient al cel. És una experiència maca”, apunta.

Així mateix, a l’agost també és fàcil veure la galàxia d’Andròmeda, tot i que calen uns binocles per apreciar-la millor. “És una galàxia força semblant a la Via Làctia que es troba a dos milions d’anys llum de la Terra. Amb els binocles, només en llocs molt foscos, la veiem com si fos una espècie de borrissol”, detalla Morral.

Les llàgrimes de Sant Llorenç

Per al director científic de l’Observatori Astronòmic de Sabadell, però, el fenomen astronòmic més bonic del mes d’agost són la pluja d’estels dels Perseids, més coneguts com a llàgrimes de Sant Llorenç. Es podrà veure fins al 24 d’agost, tot i que podria haver-hi un obstacle per visualitzar amb claredat la pluja d’estels: hi haurà lluna plena. Morral considera que, tot i això, si el cel està serè, segur que es podran veure els Perseids.

D’altra banda, l’observació de planetes serà més complicada aquest agost respecte d’altres anys. Tanmateix, hi haurà bona visibilitat, sobretot, dels planetes exteriors a la Terra. Els primers que trauran el cap són Saturn i Júpiter, que es podran veure a ull nu el dia 14 a la nit. Pel que fa a Venus i Mart, el millor moment per veure’ls serà just abans que surti al sol. “Si algú es lleva a les 5 del matí segur que podrà veure gairebé tots els planetes. El més difícil d’observar és Mercuri, perquè és massa a prop del sol”, conclou Morral.

Els millors llocs per veure el cel

Observatori d’Albanyà (Alt Empordà)

Albanyà té un observatori astronòmic amb equipament d’última generació i és l’únic de l’Estat que té el reconeixement de Dark-Sky Park, emès per la International Dark-Sky Association (IDA).

Parc Astronòmic del Montsec (Noguera)

L’àrea del Montsec i el seu cel són un dels millors llocs del país per a l’observació astronòmica i per gaudir de la llum dels estels. Les llàgrimes de Sant Llorenç són ben visibles des d’allà.

Estany de Sant Maurici (Alta Ribagorça)

Aquest indret únic a l’Alta Ribagorça, juntament amb el municipi de Saldes, disposa del certificat d’espai amb un cel nocturn de qualitat, atorgat per la Generalitat de Catalunya.

Observatori de Pujalt (Anoia)

Aquest observatori, siutat a 750 metres d’altitud, és una de les millors zones de Catalunya des d’on observar el firmament a ull nu. Per fer observacions poden apagar els llums del poble.