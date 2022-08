Una pluja d’estels serà ben visible a Sabadell la nit de divendres

Any rere any, quan arriba el mes d’agost, els fanàtics de l’astronomia estan pendents de quan tindran lloc els Perseids, que són una pluja d’estels excepcional popularment coneguda com les llàgrimes de Sant Llorenç. Enguany, tindran el seu màxim esplendor la nit del 12 al 13 d’agost i, concretament, al voltant de les nou del vespre. Això sí, hi haurà un fenomen a tenir en compte que podria dificultar visualitzar amb claredat la pluja d’estels: hi haurà lluna plena. El satèl·lit de la Terra mostrarà més de 90% de la seva cara i, per tant, el cel estarà més il·luminat de l’habitual.

El director científic de l’Observatori Astronòmic de Sabadell, Albert Morral, explica que més enllà de l’afectació que pot tenir la lluna en la visualització dels Perseids, el més important és tenir en compte les condicions meteorològiques. “És veritat que potser la Lluna ens farà una mica la guitza, però si el cel està serè, segur que es podrà veure la pluja d’estels”, indica. De moment, si ens fixem en les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, sembla que el cel estarà ben serè a Sabadell la nit de divendres.

Des d’on veure la pluja d’estels?

La ciutat disposa d’alguns llocs, que no tenen contaminació lumínica, des d’on es poden veure les llàgrimes de Sant Llorenç sense aparells òptics. Per exemple, el Parc de Catalunya, el bosc de Can Deu o, fins i tot, el rodal del riu Ripoll, entre altres. Tanmateix, el lloc que més recomana Albert Morral és el coll d’Estenalles, just al costat del cim de la Mola, ben a prop de Sabadell. “Aconsella a la gent que vulgui veure la pluja d’estels que s’assegui a terra, miri al cel i deixi passar el temps. Cal paciència, però segur que es veurà més d’un meteor”, detalla.