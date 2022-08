CCOO acusa Kostal d’aprofitar l’ERO per laminar drets a la plantilla de Sentmenat

El sindicat CCOO denuncia que la direcció de Kostal Eléctrica ha aprofitat l’inici de les negociacions de l’ERO per acomiadar 109 dels 750 treballadors de la planta de Sentmenat (Vallès Occidental) per incloure a la documentació presentada una sèrie de mesures d’acompanyament molt lesives per a la resta de la plantilla. Entre elles hi ha no aplicar les clàusules de revisió salarial i de reducció de la jornada que es puguin pactar en el futur conveni del metall de la província de Barcelona, actualment en negociació. També pretén retocar aspectes com les clàusules de flexibilitat ja pactades al conveni anterior. “Aquestes demandes enterboleixen les negociacions i s’han de retirar immediatament”, reclama el sindicat.

La direcció de Kostal Eléctrica va anunciar l’ERO el passat mes de juliol coincidint amb l’inici de les vacances de bona part de la plantilla. Finalment, gràcies a la pressió dels sindicats i de l’administració, l’empresa es va avenir a posposar un mes la seva presentació per tal que el comitè d’empresa pogués iniciar la seva negociació al complert. Aquest dimarts es va presentar tota la documentació, on s’incloïen les mesures d’acompanyament, obrint els 30 dies de negociació. Tot i que inicialment es va parlar d’un ERO que afectava 120 treballadors, finalment la xifra s’ha reduït fins els 109. Amb tot, segons fonts sindicals, la direcció ha amenaçat en ampliar de nou aquesta xifra en el curt termini si no s’accepten les seves demandes. Des de CCOO lamenten que l’empresa inicii la negociació de l’ERO en aquestes condicions i li recorda que les millores laborals pactades en el seu moment amb el comitè d’empresa “són intocables” i que el nou conveni del metall, un cop s’aprobi, s’haurà d’aplicar com a la resta d’empreses del sector.