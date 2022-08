El Sabadell planta cara a l’Osca abans de la seva presentació a la Nova Creu Alta

Tot i patir la primera derrota (1-0), el Sabadell va deixar bones sensacions en l’amistós més exigent de la pretemporada al camp de la Piràmide (a porta tancada) davant l’Osca, rival de la lliga SmartBank que en la jornada inaugural va esgarrapar un punt al feu del Llevant (0-0). A més, el conjunt de Gabri Garcia es va veure afectat per una allau de baixes, la majoria a conseqüència de sobrecàrregues musculars. El central Pelayo Suárez i el migcampista Sergi Altimira es van afegir a la llarga llista que componen Guillem Molina, el porter Sergi Puig, Gurdiel i Moha Keita, qui ho té difícil per arribar a temps pel primer partit de lliga contra l’Amorebieta.

Amb els jugadors del filial Iker Hernández i Raúl Ferrer a l’eix d’una defensa de circumstàncies, el Sabadell va patir als primers minuts de clar domini de l’equip del Cuco Ziganda. Kevin Costa, en una rematada de cap, va fer l’1-0 en el minut 13 i semblava que podria ser una desfeta. Va sobreviure el conjunt arlequinat, també gràcies a un parell de bones intervencions de Víctor Vidal, i de mica en mica es va aposentar millor al terreny de joc. Fins i tot va arribar amb perill a la porteria de l’Osca, destacant una rematada de Christian Dieste lleugerament desviada per sobre del travesser. Una altra mala notícia va ser la lesió de Marc Navarro, jugador que estava a prova.

Domini sense premi

A la represa, ambdós equips van aplicar el tradicional carrusel de canvis. El Sabadell, amb el marcador en contra, va dur la iniciativa, dominant el joc, però sense generar gaire perill. Només un xut perillós de David Astals. De totes maneres, el conjunt arlequinat va plantar cara a un rival de superior categoria abans de l’últim test de la pretemporada que serà dissabte (19 hores) a la Nova Creu Alta en el partit de presentació a l’afició, davant l’Europa, equip de Tercera Federació. No ha estat possible trobar un rival de superior categoria.

Veurem si Gabri Garcia pot recuperar alguns efectius, però el cos tècnic no vol arriscar pensant en l’inici de la competició la setmana vinent. D’altra banda, s’està pendent de la feina de la direcció esportiva per tancar alguna incorporació més, sobretot per reforçar la defensa i l’atac. També hi ha neguit per la possibilitat que algun club pagui la clàusula de rescissió de jugadors claus com Guillem Molina o Sergi Almitira abans que acabi el mercat.