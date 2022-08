Detinguts per intentar robar en un pis de Gràcia fent un forat a la paret

Els Mossos d’Esquadra van detenir tres homes de 18, 23 i 25 anys dimecres passat per intentar robar en un domicili del carrer de Reina Elionor, al barri de Gràcia. Els agents van sorprendre els lladres dins un local, on estaven fent un forat per accedir a una llar del costat. De mitjana, cada dia hi ha un robatori en un habitatge a Sabadell.

Cap les quatre de la matinada, la policia catalana va rebre un avís perquè se sentien sorolls i veus a l’interior del local. Dues patrulles de Mossos es van presentar al lloc i van veure que la persiana estava una mica aixecada.

Els agents van accedir a l’interior per fer les comprovacions pertinents i van trobar els tres homes amagats. A un d’ells, li van trobar eines pròpies d’aquest tipus de delictes: una serra, un bec de lloro i una pota de cabra.

A part de forçar la persiana per entrar al local, els autors estaven fent un forat en una de les parets per poder accedir a un habitatge contigu, però que no van poder acabar perquè els agents els van sorprendre in fraganti.

Es van detenir els tres presumptes autors per un delicte de robatori amb força en grau de temptativa. Dos d’ells ja tenien antecedents. Aquestes detencions s’emmarquen dins la planificació del pla operatiu de prevenció de robatoris en època d’estiu.

Els detinguts van passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia el 18 d’agost, on l’autoritat judicial va decretar llibertat amb càrrecs per als tres.