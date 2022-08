El nou Sabadell 22/23 es presenta a l’afició davant l’Europa

Més nou que mai. El renovat Sabadell 22/23 es presenta aquest dissabte de manera oficial davant l’afició a la Nova Creu Alta. El partit serà a les 7 de la tarda contra l’històric Club Esportiu Europa que ara milita a Tercera Federació després del descens de la passada temporada. Abans, però, serà el moment de conèixer les cares -mai millor dit- que ofereix la plantilla arlequinada: fins a 15 incorporacions s’han produït i encara en queden per arribar.

Només continuen quatre jugadors (César Morgado, Guillem Molina, Sergi Altimira i David Astals) del curs passat i no és segur que hi siguin tots quan s’acabi el mercat l’1 de setembre. Com ja s’ha parlat durant tot l’estiu, Guillem i Sergi es troben a l’agenda de diversos clubs i ambdós tenen clàusula de rescissió, en el cas del migcampista de 350.000 euros. El club espera que pugui mantenir una peça clau, però no s’amaga el temor a alguna maniobra d’última hora per part del filial del FC Barcelona sobretot.

Gabri al capdavant

En qualsevol cas, el nou projecte del Sabadell, marcat per l’austeritat i el reajustament econòmic després del majestàtic pressupost de la temporada anterior, arrenca carregat de dubtes i la il·lusió que transmeten la joventut de la majoria de fitxatges. També és novetat el cos tècnic encapçalat per Gabri Garcia i Miki Lladó i la direcció esportiva per Gerard Escoda i Jaume Milà. Hi han hagut de fet autèntics malabarismes per confeccionar una plantilla gairebé nova amb molt poc temps, gairebé a contrarellotge. “És un repte impressionant”, reconeixia Escoda a la seva presentació.

De moment, la pretemporada ha servit per mostrar una idea de joc i un estil caracteritzat per la possessió i el domini de la situació. El balanç ha estat de dues victòries, un empat i una única derrota davant un rival (Oscar) de superior categoria. L’Europa serà l’últim test abans del debut a la lliga contra l’Amorebieta el dissabte que ve a les 21.30 hores a la Nova Creu Alta. És l’hora de conèixer el nou Sabadell.