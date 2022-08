L’Astralpool CN Sabadell, a la fase de grups de la Champions League

L’Astralpool Club Natació Sabadell masculí de waterpolo jugarà la lligueta de la Champions League la temporada vinent gràcies a la “wild card” que li ha facilitat la LEN.

Gràcies a l’acord arribat amb l’Ajuntament de Sabadell, conjuntament amb altres institucions com la Generalitat i els espònsors de l’entitat, el Club ha acceptat la “wild Card” de la LEN. L’acord s’ha aconseguit gràcies al suport de l’Ajuntament de Sabadell, així com altres institucions com la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria General de l’Esport.

De la mateixa manera, els espònsors de l’entitat també han mostrat el suport necessari per poder disputar la temporada vinent la màxima competició continental, sense que això signifiqui una despesa extra per a l’entitat. Amb aquesta participació de l’equip masculí, sumat als èxits obtinguts en les altres seccions aquàtiques, el Club continua apostant per convertir Sabadell en la capital europea dels esports aquàtics.

El Club vol fer palès l’agraïment a l’Ajuntament de Sabadell, a la Generalitat de Catalunya, a la RFEN, així com a tots els espònsors de l’entitat per fer possible aquesta participació de l’equip masculí a la Champions League: “És molt important per al Club i per al waterpolo català que participem en la màxima competició europea de waterpolo de clubs. Nosaltres no ens podíem tirar a la piscina sols. El suport ha estat cabdal per poder participar-hi”, ha explicat el president de l’entitat Claudi Martí.