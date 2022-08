Els comerços de Sabadell es mostren contraris al decret d’estalvi energètic

El decret llei per estalviar energia impulsat pel govern espanyol, i que té com a mesura estrella la limitació de la temperatura a 27 graus a l’estiu i a 19 graus a l’hivern va entra en vigor el passat dimecres 10 d’agost, amb la intenció que serveixi per retallar substancialment la factura energètica i de complir amb els objectius que marca Brussel·les.

Una setmana després, des del Diari, hem volgut preguntar a diferents comerços de Sabadell la seva opinió sobre la mesura. Per fer-ho, hem triat un dels principals eixos comercials de la ciutat: La Rambla.

Què en pensen els botiguers ?

El primer comerç amb el qui hem parlat ha estat Sánchez Hipertextil, allà Maribel López ens ha explicat com valoren el nou decret: “La imatge dels aparadors apagats és molt dantesca, no sé si s’estalviarà molt, però queda fatal de cara al públic del carrer”.

A La Casa de las Carcasas tampoc es mostren favorables al decret: “Amb la nova temperatura passem moltíssima calor. Si els que han fet la llei treballessin amb les condicions que tenim no haurien fet el decret. Volen que fem totes les modificacions que ens demanen, però no donen cap ajuda i estaria bé que ho fessin perquè ens suposarà molts diners”, ha explicat Estefania.

“Encara no sé si hauré de posar una porta corredissa, perquè l’actual és blindada i si la canvio, l’assegurança no m’ho cobreix. Jo tot el que he vist ha estat a la tele, aquí no ens ha vingut a informar ningú. Pel que fa a la temperatura els dies que fa molta calor sí que ho notem”, ha comentat el propietari de Tabacs Costa, Ramon Costa.

Des del Diari hem intentat parlar amb més comerços, però no han volgut participar. Tot i això, la majoria s’han mostrat contraris al decret i han declarat que no estan disposats a complir-lo, mostrant que en molts comerços de la ciutat la nova mesura no ha estat massa ben rebuda.