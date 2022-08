Ser previsors

[Editorial]

El robatori d’un patinet a plena llum del dia a la plaça de Sant Roc, enregistrat en vídeo i publicat pel Diari a la web ara fa uns dies, és només una mostra de la vulnerabilitat de la ciutadania davant dels lladres. És qüestió de segons: deixes el teu patinet un moment per comprar al forn, et gires i ja no hi és. En aquest context, tant la Policia Municipal com els Mossos d’Esquadra demanen extremar les precaucions, anar amb els ulls ben oberts i no deixar objectes de valor a la vista.

A mesura que la vida normal ha tornat, i també les vacances, també han tornat els robatoris a domicilis. Es produeix un assalt al dia a la nostra ciutat amb un botí que supera els 2.000 euros, una mitjana similar a la d’abans de la pandèmia. L’agost és un dels moments crítics de l’any i per això els Mossos avisen que cal estar especialment alerta a senyals que ens indiquin que podem ser víctimes d’un robatori a casa.

Una bona prevenció individual, juntament amb l’esforç dels cossos policials, poden servir per parar els peus als lladres i desincentivar una activitat criminal que és, tristament, tendència a l’estiu.