El jutge de vigilància penitenciària que ha retirat el tercer grau a Manuel Bustos ho justifica perquè veu “desproporcionat” que el règim de semi llibertat li fos concedit un mes i dotze dies després de l’ingrés a presó. A la interlocutòria, el magistrat reconeix que la llei permet una “gran flexibilitat” per analitzar cada reclús però també avisa que, en el cas de l’exalcalde de Sabadell, la Junta de Tractament va acordar el tercer grau “sense que hagués transcorregut un temps mínim d’observació”. El jutge també sosté que Bustos “necessita un abordatge sobre el reconeixement dels fets sense justificacions”, i l’insta a fer un programa especial d’assumpció de responsabilitats per poder tenir en endavant “una vida allunyada del delicte”.

El jutge recalca que Bustos està complint una condemna de tres anys de presó, dels quals n’haurà acomplert una quarta mart a principis d’octubre. Si bé apunta que hi ha diversos supòsits per avaluar el tercer grau d’un pres abans d’aquest termini, també insisteix que el cas de Bustos no s’ajusta a cap variable que permeti disposar d’un règim de semi llibertat escassament un mes després d’entrar a presó.

Entre altres, exposa que l’exalcalde de Sabadell no ha pogut disposar de cap permís penitenciari “que permeti calibrar la seva evolució a l’exterior” i recalca que el tercer grau es va concedir sense que hagués passat “un temps d’estudi suficient” que permetés “individualitzar el tractament adequat i fer la classificació que li resultés més adequada”.

No havia passat un període “raonable” per donar-li el tercer grau

El magistrat recorda que la normativa preveu un període màxim de dos mesos des de la sentència ferma per a una primera avaluació, més altres dos mesos màxims per prendre una decisió en base a aquest anàlisi. El jutge especifica que aquest termini es pot allargar dos mesos més “per a la millor observació de la conducta i la consolidació dels factors positius de l’intern”. Per aquest motiu, conclou que amb Bustos no havia passat un període “raonable” per donar-li el tercer grau.

D’altra banda, el jutge demana “no obviar” que Bustos està condemnat per delictes de corrupció i que acumula altres condemnes i causes pendents de judici pel mateix tipus de delicte. El magistrat afirma que l’exalcalde “necessita” un programa especial sobre assumpció delictiva, ja que considera que els programes fets fins ara dins la presó sobre transparència i corrupció a la gestió pública “sens dubte han estat insuficients”.

En aquest sentit, també assegura que té “dèficits rellevants” que necessita treballar per prendre consciencia “d’elements de risc associats a la conducta delictiva”. El jutge es refereix així a un informe psicològic que constata que Bustos considera que la seva condemna és “immerescuda”, “minimitza” els fets i afirma que va tenir conductes que de “forma natural” es duen a terme a l’àmbit polític.

Resposta als arguments de la defensa

Pel que fa als arguments amb què la defensa de Bustos demanava mantenir el tercer grau, el jutge els rebat un a un. Per una banda, l’exalcalde al·legava tenir problemes de salut, els quals el magistrat reconeix arran de l’informe mèdic que diagnostica una depressió i recorda dos intents de suïcidi els anys 2014 i 2015. El jutge també diu que l’informe mèdic és “meridianament clar” i estableix que Bustos pot rebre tractament mèdic dins la presó igual que ho faria amb el tercer grau.

Al mateix temps, l’exalcalde demanava mantenir la semi llibertat adduint que la seva esposa té una malaltia greu de la qual necessita ser operada. Respecte aquest motiu, el magistrat respon que no és un argument suficient perquè “sens dubte, tindran suport familiar per afrontar aquestes vicissituds”.