Sorpresa entre l’afició del Sabadell pel desenllaç del ‘cas’ d’Adri ‘Haaland’ González

Com ha acabat el ‘cas’ d’Adri González, conegut com el ‘Haaland’ arlequinat pel seu semblant físic amb el jugador noruec del Manchester City?, es preguntaven molts aficionats des de fa dies. S’havia perdut la pista. Ningú en sabia res ni el club donava cap informació. Només havia transcendit l’interès del RCD Mallorca i poc més. Ara, per sorpresa, el Terrassa FC ha fet l’anunci oficial de la seva incorporació per jugar a Segona Federació en qualitat de cedit pel Mallorca, que hauria pagat una quantitat de la clàusula de traspàs al Centre d’Esports. No se sap la xifra.

El davanter, després de ser un dels màxims golejadors de la Divisió d’Honor juvenil la passada temporada (13 gols), semblava que tindria opcions d’integrar-se al primer equip arlequinat tenint en compte el canvi radical d’escenari econòmic i l’aposta per la joventut. No ha estat així. Tenia un any més de contracte i la idea del Centre d’Esports era que jugués en el filial de Primera Catalana, una opció que no contemplava el futbolista ni el seu entorn.

Després de sis temporades a les categories inferiors i haver estat protagonista en alguns partits del primer equip de la pretemporada 21/22 encara amb Antonio Hidalgo, consideraven que era el moment de fer el salt. Però l’Adri no feia el pes al nou cos tècnic arlequinat encapçalat per Gabri Garcia, que veia per davant a altres futbolistes del planter.

De Mallorca a Terrassa

La situació va quedar encallada i a partir d’aquí, silenci absolut de totes les parts. Fins que el club egarenc ha destapat el sorprenent desenllaç que ha agafat amb el peu canviat a molts seguidors arlequinats, tal com han fet saber a través de les xarxes socials. La majoria no entén aquest secretisme encara que el Centre d’Esports té com a norma no facilitar informació sobre baixes de jugadors de la Base, com és el cas d’Adri González.

El fet, però, d’haver-hi una quantitat de diners com a compensació i anar al Terrassa ha aixecat més polèmica. Adri és terrassenc -de fet va militar al Jabac i CN Terrassa abans de recalar en el Sabadell- i ara vol demostrar les seves condicions golejadores al club de la seva ciutat a Segona Federació. El temps dirà qui ha encertat.