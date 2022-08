Sabadell sosté que la Policia Municipal “sempre” ha fet vacances a l’agost

“La Policia Municipal de Sabadell descansa a l’estiu perquè és quan menys càrrega de feina hi ha. No és d’ara, sempre ha estat així”. El tinent d’alcaldessa i regidor de Seguretat, Jesús Rodríguez, defensa la política de vacances del cos policial local, que permet que la meitat de la plantilla no treballi aquest mes.

Tal com va avançar el Diari, els agents es reparteixen els permisos entre el juliol i l’agost i, per compensar, s’incorporen una trentena d’agents de reforç. La policia funciona, doncs, amb uns 130 agents, el 60% de l’habitual. Tant veïns com agents dels Mossos d’Esquadra critiquen la falta d’efectius. Uns perquè se senten desatesos, i els altres consideren que han de fer front a més serveis.

Rodríguez sosté que durant l’estiu “molts sabadellencs marxen” i que “no hi ha necessitat” de mantenir tota la plantilla. “No hi ha tanta mobilitat, ni les escoles obertes, ni hi ha tants incidents”, argumenta. En relació als sorolls, que és la principal queixa dels veïns d’aquest estiu, remarca que la Policia Municipal ha intervingut en 230 serveis aquest agost.

“Hi ha més municipals que Mossos”

El Govern municipal considera que el problema “real” és un altre: “Fins i tot sent el 60% de Policia Municipal, hi ha més agents locals que Mossos d’Esquadra”, afirma Rodríguez. En aquest sentit, considera que Sabadell pateix les “retallades continuades” a la policia autonòmica i que des de fa més d’una dècada “cap govern” ha estat capaç de solucionar-ho. “Si hi haguessin tants mossos com policies municipals, no hi haurien problemes de seguretat ciutadana”, assevera el regidor.

Amb la represa del curs polític, l’Ajuntament de Sabadell té previst reunir-se amb el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena. En el marc de la trobada, el Govern municipal demanarà un augment dels agents dels Mossos d’Esquadra. “Grans ciutats com l’Hospitalet del Llobregat, Badalona i Terrassa es queixen del mateix que Sabadell. Per alguna cosa serà”, sentencia el regidor.