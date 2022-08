El fantasiós videoclip de Coldplay gravat ben a prop de Sabadell

Els britànics Coldplay són la sensació musical del moment, tal com ha desmostrat l’allau de seguidors que ha col·lapsat els portals per aconseguir una entrada pels concerts de Barcelona. La banda anglesa de pop rock tocaran a l’Estadi Olímpic el 24, 25 i 27 de maig de 2023. De fet, la tercera de les actuacions, el dissabte, no estava inicialment prevista, però el grup la va anunciar després que les entrades en preventa s’esgotessin fugaçment.

Però igual que dimecres, l’obertura de la venda de noves entrades per al concert del 27 de maig ha tornat a col·lapsar plataformes. La cua per a comprar-ne, que es podia fer a partir de les 10h de dijous, es preveu que serà d’hores i no està assegurat aconseguir-ne.

Una curiositat que agradarà als sabadellencs més fanàtics de Coldplay és que un dels seus darrers vídeoclips està gravat ben a prop nostre, al Vallès Occidental. És futurista i fantasiós i acompanya la reeixida cançó My Universe, de l’àlbum Music of the Spheres. El vídeoclip es va gravar el juliol de 2021 a les antigues piscines de Castellnou de Can Mir a Rubí. Més de 227 milions de persones ja han vist el vídeo a Youtube.

Aquell dia, la seguretat envoltava el recinte per evitar que cap veí hi entrés. Així i tot, van ser molts els qui es van apropar per veure què s’estava gravant. Un d’ells, membre de la comunitat de lectors de La Vanguardia, va aconseguir fer diverses fotografies de l’espai de rodatge, on hi havia els components de Coldplay i tot l’equip tècnic.

Un anunci de Ronaldinho

Les antigues piscines de Castellnou han estat l’escenari de videoclips com Trumpets, de Sak Noel i Sean Paul, un anunci protagonitzat per Ronaldinho l’any 2012 o un videoclip del raper SoniOne l’any 2013. Avui dia, però, gairebé quaranta anys després de la clausura de les instal·lacions, l’espai és un pol d’atracció per a diversos col·lectius com els grafiters, els skaters o els músics. També hi ha molta llegenda negra entorn aquestes piscines.