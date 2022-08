Una andana 9 i 3/4 amb direcció Hogwarts a Sabadell?

Ja tens la vareta, l’òliba i l’equipatge preparat per anar a estudiar a Hogwarts, la més prestigiosa escola de màgia i fetilleria? El tren màgic fa parada a Sabadell, a la nova andana 9 i 3/4 de la ciutat, i ja t’espera per endinsar-te en la fantàstica història de Harry Potter (sempre que no siguis un muggle). Només et cal valentia i una mica de bruixeria per a travessar la paret de maó que separa el món no màgic, dels sortilegis i encantaments del planeta de J.K. Rowling.

On ha aparegut?

La representació de l’escena, que apareix per primera vegada a Harry Potter i la Pedra Filosofal, està a la Creu Alta. A l’avinguda Onze de Setembre, número 78. Concretament, s’amaga dins d’una botiga recentment estrenada a Sabadell destinada a la de venda d’articles de col·lecció, el Losers Club (en honor al grup d’amics de la sèrie Stranger Things). Un reclam que encantarà als sabadellencs més fanàtics del bruixot, que no tardaran gaire a fer-se una fotografia per compartir a les xarxes socials. Una notícia que arriba pocs dies abans de la Festa Major 2022 de Sabadell: on el bruixot Harry Potter també tindrà protagonisme.

La reconstrucció ens fa pensar automàticament en Londres, on hi ha una representació molt similar, precisament a l’estació de King’s Cross, on va ser rodada l’escena de la pel·lícula.