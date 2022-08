‘Losers Club’ (el Club dels Perdedors) és el nom del grup d’amics de la coneguda pel·lícula de terror It, i ha estat la inspiració de Ricard Segarra per a batejar la seva recentment estrenada botiga de figures col·leccionables, a la Creu Alta. “És una botiga friqui, per entendre’ns”, explica Segarra. De fet, el concepte friqui ara té una connotació força diferent de la que tenia fa uns anys. “Abans, fa uns cinc anys, ser un friqui era quasi com un insult, amb els anys la cosa ha anat canviant”. De fet, segons el botiguer, tots som fanàtics d’alguna cosa —d’una sèrie, de segells, de còmics, d’encenedors…— i això ens converteix automàticament en friquis. “Ara el concepte es porta amb orgull, és una forma d’autoproclamar-te un expert i un entès d’un tema”, assegura Segarra. A més, afegeix que el món del col·leccionisme està en expansió i el friquisme ja ha esdevingut molt popular, fins al punt que s’han consolidat marques i productes arreu del món que busquen beneficiar-se’n.

El bruixot més popular

Tot i que a la botiga és un gresol de tota mena de figures i objectes, hi ha un personatge que destaca per damunt dels altres. Una cicatriu al front el converteix en un ésser únic i el fanatisme que genera el fa inconfusible. Fins i tot Ricard Segarra reconeix que el famós bruixot Harry Potter va servir-li d’inspiració, no només per a engegar la botiga, sinó també per a decorar-la. A l’entrada del comerç hi ha la reconstrucció d’un dels escenaris de la saga, que apareix per primera vegada a Harry Potter i la Pedra Filosofal. Un reclam que encantarà als sabadellencs més fanàtics del bruixot, que no tardaran gaire a fer-se una fotografia per compartir a les xarxes socials. “El fenomen Harry Potter és inèdit; mou moltíssimes masses. L’ambient de la botiga em delata bastant, ja es veu que soc molt potterhead (concepte emprat per a referir-se als fans del bruixot)”, afegeix entre rialles el comerciant. El videojoc Pokémon i la clàssica sèrie de Bola de Drac tampoc es queden curts, que igualment inunden les prestatgeries de figures, cartes i tota mena d’accessoris.

Ricard Segarra llueix radiant darrere del taulell. “He construït la botiga que jo m’imaginava”, narra, “he intentat fer el que a mi m’hagués agradat trobar en una botiga friqui”. I ho ha aconseguit. Hi haurà de passar moltes hores, però ho farà a gust, dins del seu ambient preferit.