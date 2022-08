Era d’esperar

La guerra d’Ucraïna i les seves conseqüències sobre el continent europeu omplen pàgines i pàgines dels principals diaris de l’Estat. I amb raó: Rússia està limitant l’accés al seu gas i amenaça de tallar l’aixeta. En un context de necessitat imperant, s’han plantejat solucions de gran abast i que suposen una inversió milionària, com el gasoducte Midcat. Sí, ara es plantegen solucions per a problemes que ja s’haurien d’haver previst. La dependència europea del gas rus no va començar ahir i és evident que ja anem tard.

L’exemple del gas és una mostra més de la manca de previsió de les administracions. Podem parlar del gas o, a escala local i autonòmica, de la pèssima gestió de l’alliberament de peatges de l’AP-7. Les retencions s’han més que duplicat en els dies laborals (+153%), segons les darreres dades disponibles que comparen un any amb peatge (2021) i sense (2022). El problema no és la gratuïtat, perquè els sabadellencs i els catalans sabem de sobres què és pagar el que ja està pagat amb els nostres impostos. No cal pagar més, el que cal és fer les infraestructures adequades per al Vallès, les seves empreses i els seus ciutadans. Una ronda Nord vallesana, sí.