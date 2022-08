Una Festa Major sense violències masclistes ni lgtbifòbiques a Sabadell. Aquest és l’objectiu amb què neix la campanya impulsada per l’Ajuntament de Sabadell i que s’ha presentat aquest dimarts. En un moment en què es denuncien més casos d’agressions sexuals i violències envers les dones, es duran a terme un seguit d’accions que busquen reduir al màxim qualsevol risc de viure aquestes situacions als carrers.

El projecte inclou diverses iniciatives enfocades transversalment per garantir la seguretat de tots els col·lectius que es puguin trobar en una situació de vulnerabilitat. Així, compta amb el suport del sector del transport, tant d’autobusos com de taxis. Un any més, destaca la campanya Mou-te amb seguretat, que es duu a terme amb la col·laboració de Transports Urbans de Sabadell (TUS) i les agrupacions de taxistes de la ciutat. L’objectiu és fomentar els desplaçaments segurs i evitar situacions de vulnerabilitat i/o risc, especialment durant les nits.

La tinenta d’alcaldessa de Feminisme, Benestar Animal i Participació, Marta Morell, ha explicat durant l’acte que cal posar tots els recursos per seguir fent prevenció i sensibilització fins aconseguir eradicar qualsevol conducta violenta que atempti contra una persona. Per això, a més de la implicació per part dels diferents actors del transport, els actes comptaran enguany amb un reforç del Punt Lila a l’Eix Macià, que acollirà concerts i grans concentracions de gent. Aquests espais tindran també parelles educatives durant les nits i matinades de dijous a diumenge, funcionant com a punt d’atenció i suport davant eventuals víctimes o persones que demanin rebre assessorament.

Els delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual han augmentat un 15,2% el darrer any a Sabadell, segons les darreres dades del Ministeri d’Interior.

Espais habilitats pels més petits

Com a novetat, aquesta Festa Major es comptarà amb un espai de cangur gratuït per a infants de 3 a 12 anys, amb el qual es vol facilitar la participació de les persones adultes a la festa, de manera igualitària i evitant que la cura dels fills sigui un impediment per gaudir de les activitats que es realitzen. Aquest servei estarà disponible en horari de matí i tarda els dies 3, 4 i 5 de setembre, en dos espais propers a les activitats com l’Edifici de Salut i Acció Social (Plaça del Gas, 2) i el Gimnàs Municipal (Plaça Frederic Mompou).