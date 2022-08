“Sortiré sense por la Festa Major de Sabadell”

“Ho tinc en compte, però no vaig amb por”. La Núria Clapés, una jove de 25 anys de Sabadell, sortirà segura durant la Festa Major, tot i que no abaixarà la guàrdia. Diu que se sent més segura als carrers de la seva ciutat que no pas a una discoteca. I més encara si va amb la seva colla.

És una opinió compartida amb l’Alba Rey, una jove de la mateixa edat, que sosté que no se sent en perill als carrers de la ciutat, acompanyada dels amics. “El desplegament policial em fa sentir més segura”, sosté. Mossos, Policia Municipal, punts lila, Protecció Civil, autobusos i taxis i firaires estaran alerta fins a altes hores de la nit.

Més delictes sexuals

Cada cop es denuncien més casos d’agressions sexuals i violències envers les dones, però per a les joves sabadellenques entrevistades això no suposa un hàndicap per gaudir de la Festa Major. Si bé és cert que estan alertes davant de qualsevol actitud sospitosa –ara intensificada pels casos de submissió química per punxada denunciades a Catalunya–, no tenen sensació d’inseguretat. Això sí, després d’una nit de barraques i concerts, eviten tornar soles a casa. “No recomanaria a cap noia que travessés sola el Parc Catalunya, que està poc il·luminat”, exposa Júlia Pla, una altra noia de la ciutat.

Els delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual han augmentat un 15,2% el darrer any a Sabadell, segons les darreres dades del Ministeri d’Interior. Si bé l’any 2020 se’n van denunciar 66 casos a la nostra ciutat, el 2021 es va saldar amb 76 denúncies. La majoria d’elles (63) són casos on no s’ha arribat a consumar la violació. Però es van denunciar 13 agressions amb penetració a Sabadell el 2021 (un 23,5% menys que el 2020). Ni a la nostra ciutat ni al Vallès Occidental s’ha denunciat cap cas de punxada d’èxtasi líquid.

TUS i taxis contra la violència

Un refugi al transport de la nostra ciutat. Aquesta edició es manté la campanya Mou-te amb seguretat, on els autobusos i taxis de Sabadell ofereixen cobertura en els desplaçaments a les persones que es puguin trobar en situació de perill. Es tracta d’una campanya per evitar violències masclistes a la ciutat, que es va iniciar el setembre del 2019.

Si bé està activa durant tot l’any, taxistes i la cooperativa de transports recorden que es pot fer ús també per Festa Major. D’altra banda, l’Ajuntament també habilitarà punts liles per prevenir i sensibilitzar sobre les violències masclistes i lgtbifòbiques. Una mesura que moltes dones de Sabadell agraeixen: “Des que vaig començar a sortir per Festa Major, sempre he tingut en compte el punt lila a Barraques. M’agrada tenir-ho ubicat, per si veig alguna cosa estranya poder alertar”, sosté Clapés. La Júlia Pla aprova també la instal·lació del punt lila, però considera que és insuficient. “La meva preocupació és tornar sola a casa”, diu.

També els agents estaran alerta davant de qualsevol agressió. De fet, la Policia Municipal desplegarà a la majoria dels seus efectius (190) i controlarà Sabadell des dels aires amb drons per detectar qualsevol moviment fora de lloc. Avui dimarts, Policia Municipal i Mossos d’Esquadra es reuniran per decidir el dispositiu conjunt per aquests dies. Uniformats i passant desapercebuts de paisans, controlaran que tot vagi sobre rodes.