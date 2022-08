Els ERO es redueixen un 20% respecte a l’any passat a Sabadell

El nombre de treballadors afectats per expedients de regulació d’ocupació (ERO) a Sabadell, entre gener i juliol d’aquest any 2022, ha estat de 1.124. En el mateix període de l’any passat van ser 1.374 afectats, és a dir, es tracta d’una reducció de 202 persones empleades afectades (-22,2%), segons dades de l’Observatori d’Economia Local del Vapor Llonch. La dinàmica de disminució dels ERO és positiva des de fa mesos. Dos anys enrere, coincidint amb l’arribada de la pandèmia, el nombre d’afectats a la ciutat per aquest tipus d’expedient era de 16.504, una xifra molt per sobre de l’actual.

Així mateix, segons els grans sectors d’activitat, des de gener fins al juliol d’enguany el sector de la indústria concentra la majoria de persones treballadores afectades a Sabadell per mesures de regulació d’ocupació, amb el 53,3% del total (600 persones). El sector serveis es troba molt a prop i registra el 46,4% (522 persones) i la construcció només el 0,2% (2 persones). D’aquests treballadors afectats per ERO, 943 s’han vist afectats per la suspensió del contracte (un 83,9%), 125 per la reducció de jornada (un 11,1%) i 56 per mesures d’extinció (un 5%).

Seccions econòmiques afectades

Les seccions econòmiques que enregistren més persones treballadores afectades són les indústries manufactureres amb el 53,38% (600 persones) i el comerç a l’engròs i al detall amb el 35,32% (397 persones). Després, trobem les activitats administratives i auxiliars amb el 5,34% (60 persones); l’hostaleria amb el 2,85% (32 persones) i l’Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria amb l’1,51% (17 persones). L’1,5% restant de treballadors afectats per ERO formen part del sector de l’educació, construcció, informacions i comunicacions i altres serveis.

D’altra banda, a Sabadell, del gener al juliol d’enguany, s’han autoritzat 35 expedients de regulació d’ocupació. D’aquests, el 42,9% són de suspensió de contracte (15 expedients), el 34,3% són de reducció de jornada (12 expedients), el 14,3% de suspensió i reducció de jornada o de reducció i suspensió (5 expedients), i el 8,6% d’extinció (3 expedients).

Les seccions econòmiques que registren més ERO durant l’any 2021 són les indústries manufactureres, amb el 31,4% (11 expedients); el comerç a l’engròs i al detall amb el 25,71% (9 expedients) i l’hostaleria amb el 20% (7 expedients).