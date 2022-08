La intensa pluja que ha caigut aquest dimecres en alguns punts del país ha atrapat alguns vehicles a Sant Cugat del Vallès. A l’avinguda Roquetes, un vehicle ha topat amb la tapa d’un embornal que s’ha aixecat per acumulació d’aigua i a la rambla del celler alguns vehicles s’han vist afectats per l’aigua. Totes dues incidències, però, ja han quedat resoltes.

D’altra banda, al pont del carrer Martorell s’ha hagut de tallar al trànsit per acumulació de pluja i un vehicle hi ha quedat atrapat a primera hora del matí. La conductora no ha patit cap incidència i els tècnics treballen ara per netejar la via i restablir el trànsit un cop s’ha pogut retirar el vehicle.