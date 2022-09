El Sabadell, davant un examen de màxima exigència al Nou Castàlia

El Sabadell vol celebrar la seva particular Festa Major al Nou Castàlia. Aquest diumenge (19.30 h), el conjunt de Gabri afronta un examen de màxima exigència davant un dels equips, el Castelló, que més s’ha reforçat aquesta temporada després del canvi de mans del club. Els arlequinats volen mantenir la seva bona estrella al feu castellonenc, on han guanyat en les seves últimes quatre visites militant a la tercera categoria estatal i sense encaixar cap gol.

Donar continuïtat a les bones sensacions de l’estrena contra l’Amoribeta és el repte dels homes de Gabri Garcia. El tècnic és conscient que el duel serà una prova de foc. “Sabem que Castelló és gairebé garantia de camp ple amb un escenari de Primera, una afició de Primera i un rival que aspira al màxim. En alguns trams ens sotmetrà i hem d’estar preparats per patir, però tot això hauria de ser un al·licient i una gran motivació per a nosaltres”.

Es preparen retocs a l’onze inicial, almenys segons les paraules del tècnic de Sallent. “M’agrada fer rotacions perquè el jugador se senti important. Penso que tinc plantilla amb suficient nivell a totes les posicions per fer-ho. També depèn del rival, el camp i altres factors”. Precisament, la seva valoració del mercat ha estat força positiva. Hores després de tancar-se, Gabri ha reconegut que “estic molt satisfet de la feina de la direcció esportiva i el club. Penso que hem aconseguit confeccionar una plantilla molt equilibrada, amb dos jugadors per posició, i amb molta joventut que era un dels nostres objectius”.

Sergi Garcia, davanter

La incorporació de Sergi Garcia ha estat la cirereta. “Feia setmanes que va sortir la possibilitat. Ens agradava moltíssim. Però ens van dir que no sortiria. A última hora es va poder reactivar l’operació i és un futbolista que ens pot anar molt bé. On el veig al camp? A l’Albacete jugava més per banda, però jo li he explicat que també el veig com a segon davanter. Té condicions i potencial per fer-ho i també pot aportar gol”.

No es pot descartar que ja formi part de la convocatòria pel Nuevo Castàlia, com els dos jugadors cedits del Girona -Pau Víctor i Àlex Sala- o l’últim fitxatge, Pau Resta (Albacete). En contrapartida, seran baixa César Morgado, Moha Keita, Jaume Piñol i Guillem Molina, qui no ha entrenat durant tota la setmana per unes molèsties al bessó.

Iago Indias, rival

El Castelló, en l’any del seu Centenari, també va viure un estiu força mogut en l’àmbit institucional. Víctor Montesinos va vendre per 2,5 milions el seu paquet majoritari a l’empresari grec-canadenc Haralabos Voulgaris, ex-alt càrrec del Dallas Mavericks que va fer fortuna amb el pòquer i les apostes. Ara ha apostat pel futbol. Han arribat onze fitxatges, entre els quals l’exarlequinat Iago Indias, o el davanter Dani Romera (Gimàstic). Rubén Torrecilla s’estrena a la banqueta del club orellut, que va començar la lliga amb una dolorosa derrota al Johan Cruyff davant el Barcelona At. (3-2). Va encaixar el tercer gol en l’última acció del partit.

L’àrbitre al Nuevo Castàlia serà Antonio Monter Solans, del Comitè aragonès. Té 34 anys i, curiosament, va dirigir el Sabadell-Castelló (0-2) que va obrir la temporada 19/20 a la Nova Creu Alta. La passada temporada va dirigir el Sabadell-At. Balears (1-0) i Costa Brava-Sabadell (1-1). En la 15/16, un Sabadell-At. Llevant sense gols.