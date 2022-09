La defensa fa aigües a Castàlia (3-1)

La primera victòria del Centre d’Esports Sabadell amb Gabri Garcia a la banqueta haurà d’esperar, com a mínim, una setmana més. Aquest vespre, al Nou Castàlia de Castelló, el conjunt arlequinat ha encaixat una dolorosa derrota per 3 a 1, en un partit on la defensa sabadellenca ha deixat una imatge molt preocupant.

Les principals novetats a l’onze del tècnic de Sallent ha estat el debut de Sergi Puig a la porteria del Centre d’Esports en partit oficial i les titularitats d’Athuman i Fernández en detriment de Molina i Piñol, respectivament.

‘Orelluts’ i arlequinats han mantingut un duel molt igualat durant els primers compassos del partit, i no per mèrit d’uns o demèrit dels altres. Amb moltes imprecisions i sense aproximacions, el partit entre dos equips històrics fluïa sense ocasions. Però una genialitat de Cristian Rodríguez en enviar un precís xut de falta a l’escaire de Puig ha començat a decantar el partit a favor dels locals.

La teranyina dels de Rubén Torrecilla deixant els carrils, però acumulant molts jugadors per dins ha dificultat el joc d’atac dels de Gabri Garcia. El CE Sabadell tenia la possessió, però no intimidava als de Rubén Torrecilla. I per si no fos suficient, el tàndem Pelayo–Athuman ha ensenyat totes les seves carències: les transicions castellonenques, amb Dani Romera, Raúl Sánchez i amb Pablo Hernández com a timoner, haurien pogut eixamplar la renda al marcador amb diverses ocasions molt clares. Malauradament per als interessos arlequinats, la insistència i la tendresa arlequinada ha tingut premi ‘orellut’: Raúl Sánchez ha situat el 2 a 0 abans del descans en superar a l’u contra u Puig. Per sino n’hi havia prou, Sergi Altimira ha hagut de deixar el terreny de joc de forma prematura per un mal gest al genoll. Joanet López ha ocupat el seu lloc.

A la represa, Gabri Garcia ha canviat el sistema de joc, passant de dos centrals a tres centrals, amb un triple canvi donant entrada a Pau Resta, Pau Víctor i Sergi Garcia. En un primer moment, el centenar d’aficionats han somniat durant prop d’un quart d’hora amb el gol de Joanet (2-1), però ha estat un miratge. A l’hora de joc, una jugada rocambolesca amb Pelayo de protagonista, Dani Romera acabaria fent la sentència.

El CE Sabadell ho ha intentat però no ha estat possible. Diumenge (17h), tercera oportunitat per aconseguir els tres punts davant el Cornellà.

FITXA TÈCNICA

Castelló: Sarr; M.Sánchez, Gil, Indias, Ruiz; Calavera, Hernández (Carles 67′); Koné (Gimeno 78′), R. Sánchez, Cristian (Kochorashvili 67′); Romera

Sabadell: Sergi Puig; Gurdiel, Athuman (Astals 74′), Pelayo, Vergés; Armando (Pau Victor 46′), Fernández (Pau Resta 46′), Altimira (Joanet 42′), Gualda; Dieste i Delgado (Sergi Garcia 46′).

Àrbitre: Antonio Monter Solans (comitè aragonès). Grogues: Pau Víctor min.56, Joanet min.79, Pau Resta 81′, David Astals 85′

Gols: 1-0, minut 13: Cristian 2-0, minut 35: R. Sánchez; Joanet López 2-1, minut 47; Dani Romera 3-1, minut 60.

Incidències: 9.300 espectadors a l’estadi Nou Castàlia.