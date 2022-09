La Cursa Popular segueix sent un dels grans atractius de la Festa Major

La prova reina de l’esport sabadellenc a la Festa Major ha tornat a tenir un gran pes en el programa. La cursa popular, els 14 quilòmetres i la mitja marató.

Les previsions no s’han complert i la participació ha baixat respecte l’última cursa prepandèmica. Hi ha hagut més de 2000 participants, lluny dels 3300 del 2019 tot i que segueixen sent molt bonew xifres.

Amb un recorregut que començava a Sol i Padrís passant per diversos punts de la ciutat, l’ambient familiar i acollidor amb persones de totes les edats ha estat el denominador comú de tot el matí.

Els guanyadors de la Cursa Popular han estat Salah Eddine en categoria masculina i Maite Ríos en la femenina. Amb més de 1200 inscrits ha tornat a ser, amb escreix, la categoria predominant.

Els guanyadors dels 14 quilòmetres han estat Dani Bordallo en categoria masculina i la sabadellenca Maite Benito en la femenina.

A la prova més dura, la mitja marató, hi han participat prop de 350 persones.

El primer lloc masculí l’ha aconseguit Gerard Be Antonio, que està preparant la marató de València al desembre i s’ha mostrat molt content. “Estic molt satisfet, no m’esperava guanyar. És la segona vegada que vinc a la mitja de Sabadell i m’agrada molt com està organitzada”. L’han seguit al podi Rubén Crespo i el sabadellenc Carles Montllor.

En la categoria femenina, el primer lloc se l’ha emportat la paraguaiana Miryam Paredes. L’han seguit Vanessa Olmos i Mercè Puigdeveta.

La jornada s’ha tancat amb mes cerimònies d’entrega de premis i amb un ambient festiu, familiar i esportiu com és habitual a la Cursa Popular i que atrau tant a tothom tot i el pas dels anys.