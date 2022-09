La Policia Municipal va informar aquest dissabte de la mort de WAKA, el gos més vell de la Unitat Canina de Sabadell. “El nostre company WAKA, l’avi de la família de la Unitat Canina #K9 de la Policia Municipal, ens ha deixat”, van expressar a través de les xarxes socials.

Segons la publicació, el gos era un “apassionat per ficar-se per llocs petits com bodegues d’autocars o cotxes per buscar substàncies estupefaents”, el definien amb estima al perfil oficial del cos a Twitter. “Ens ha deixat el nostre company favorit”, sentenciava el carinyós missatge.

La unitat canina es va crear l’any 2009 a Sabadell i està formada per 4 gossos i 3 instructors. És pionera a Espanya pel que fa referència a la metodologia d’adquisició i ensinistrament dels gossos, els quals han estat adoptats i provenen de gosseres i/o protectores.

El servei es realitza a zones sensibles on es pot fer un ús inadequat de l’espai públic (places conflictives, queixes veïnals i voltants d’instituts i escoles), així com en zones de gran afluència de públic o eixos comercials (estacions de trens, autobusos, Rambla, Eix Macià, etc.).